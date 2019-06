Cựu cán bộ Công an đối chất Vũ “nhôm” về việc mua bán công sản

Hôm nay 11/6, phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") cùng hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an và các bị cáo khác tiếp tục với phần thẩm vấn.

Trong buổi sáng, HĐXX chủ yếu làm rõ các tải sản trong việc mua bán, sang nhượng và cho thuê. Về dự án nhà số 129 Paster (TPHCM), bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho biết, sau khi ký hợp đồng nguyên tắc mua bán tài sản, đến ngày 26/1/2016, Công ty Nova Bắc Nam 79 ký hợp đồng mua bán tài sản nhà 129 Paster cho công ty Peak View.

Ông Thái Bảo Anh, đại diện Công ty Peak View tại phiên phúc thẩm

Tại phiên xét xử sáng nay, khai báo trước tòa, ông Thái Bảo Anh, đại diện Công ty Peak View khẳng định ngày 26/1/2016, Công ty Peak View ký hợp đồng mua bán nhà với Nova Bắc Nam 79. Đến ngày 24/4/2016, Peak View có văn bản đề nghị cấp chứng nhận quyền sử dụng đất – sau khi Peak View chuyển 300 tỷ đồng cho Nova Bắc Nam 79.



HĐXX hỏi bị cáo Phan Văn Anh Vũ, căn cứ cơ sở pháp lý nào cho phép Nova Bắc Nam 79 bán tài sản (nhà 129 Paster). Bị cáo Vũ trả lời “không nhớ”. Ngay sau đó, chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Nguyễn Vinh Quang cho hay, chưa có tài liệu nào khẳng định, tài sản 129 Paster được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà. Vậy tại sao lại bán được?

“Ngày 21/1/2016, Hội đồng thẩm định giá đất TPHCM có văn bản số 28 đồng ý chứng thư thẩm định tài sản này có giá hơn 294 tỷ đồng. Đây mới chỉ là thẩm định giá, vì sao Nova Bắc Nam 79 lại thực hiện chuyển nhượng tài sản này, có sai quy định không”, HĐXX truy vấn. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ nói “không nhớ”. “Đến khi nào Nova Bắc Nam 79 bán tài sản cho Peak View”. Vũ “nhôm” tiếp tục nói “không nhớ”.

“Khi bị cáo soạn văn bản gửi Bộ Công an đề xuất cho Nova Bắc Nam 79 được bán tài sản 129 Paster, phục vụ cho công tác nghiệp vụ. Điều này đúng chủ trương không”, HĐXX truy vấn tiếp. Vũ “nhôm” khẳng định: “Đúng”.

Ngay sau đó, HĐXX nói rằng: “Đồng ý là việc nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân phát triển kinh tế, nhưng phải đúng pháp luật. Việc mua xong bán ngay như vậy có đúng luật. Nói một đằng, làm một nẻo, phải xem lại”.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ vẫn một mực khẳng định việc mua bán này đã báo cáo cấp trên, làm đúng theo pháp luật.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đối chất với bị cáo Phan Hữu Tuấn tại tòa.

HĐXX mời bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V) và Nguyễn Hữu Bách (cựu Đá tá, cán bộ Tổng cục V) lên đối chất. Ông Tuấn khẳng định, thời điểm Vũ “nhôm” báo cáo – ông đã nghỉ hưu, không có thẩm quyền. Còn bị cáo Bách cho rằng, Vũ “nhôm” không hề báo cáo mình.

Tại tòa, đại diện Công ty Peak View kháng cáo bản án sơ thẩm cho rằng, nhà nước thu hồi tài sản 129 Paster không đúng pháp luật.

Ông Thái Bảo Anh viện dẫn khoản 1, điều 16, luật Đất đai năm 2013 cho rằng – nhà nước tiến hành thu hồi quyền sử dụng đất trong trường hợp liên quan đến các dự án an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, dự án nhà ở 129 Paster không thuộc diện này, chưa có dự án nào mang tính quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, trong quá trình mua, Peak View không vi phạm luật Đất đai nên không phải thu hồi. Về khía cạnh kinh tế, đại diện Peak View nói, trong bản án sơ thẩm, nhà nước ước tính thiệt hại 3 tỷ đồng (bằng 1% tài sản nhà nước nhận được). Nhưng khi thu hồi thì thiệt hại cho công ty rất nhiều. Về ý này, HĐXX nói sẽ xem xét lại.

Liên quan đến vấn đề này, HĐXX cho biết, tòa đã triệu tập bà Trương Thị Kim Soan và bà Trương Thị Sang, là hai người đã chuyển nhượng cổ phần của công ty Peak View cho đơn vị khác, nhưng cả hai bà này không có mặt và cũng không đưa ra lý do vắng mặt.

Đặt lại vấn đề với ông Thái Bảo Anh (đại diện Công ty Peak View), HĐXX truy vấn, Peak View đã chuyển nhượng 100% sang cho công ty khác thì liệu có còn tư cách để kháng cáo bản án?

Cuối phiên tòa sáng 11/6, HĐXX dành thời gian thẩm vấn Vũ "nhôm" và những người liên quan về các dự án đất ở Đà Nẵng và TP. HCM. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ khẳng định, có nhiều việc đã được báo cáo bằng miệng với 2 bị cáo là Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách. Tuy nhiên, khi được gọi lên đối chất với Vũ "nhôm", hai cựu cán bộ Công an phủ nhận việc này.

Về 2 tài sản 319 Lê Duẩn và số 16 Bạch Đằng (TP Đà Nẵng), Vũ “nhôm” cho biết, Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 đề nghị được mua tài sản trên đất và chuyển quyền sử dụng với 2 tài sản trên. Sau đó, Vũ chuyển tài sản 319 Lê Duẩn sang tên cho mình, đồng thời sau đó cho thuê lại tài sản này với giá thuê tại thời điểm năm 2013-2017 là 110 triệu/tháng; từ 2017-2020 là 121 triệu/tháng. Đơn vị thuê đã trả tiền thuê cho Vũ trước thời điểm Vũ bị bắt, nhưng Vũ nói không nhớ (sau đó tòa công bố tiền thuê 48 tháng tương đương hơn 5 tỷ đồng).

Theo bản án sơ thẩm, đất tại số 129 Pasteur, TP.HCM gồm hơn 1.490 m2 nhà, 2.264m2 đất do Tổng cục 4, Bộ Công an quản lý. Ngày 30/4/2015, Phan Văn Anh Vũ, với tư cách Chủ tịch HĐQT công ty Nova Bắc Nam 79 ký tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục 4 xin mua nhà đất số 129 Pasteur.

Sau đó, bị cáo Bùi Văn Thành (cựu Thứ trưởng Bộ Công an) ký tờ trình báo cáo Thủ tướng cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất này để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành Công an. Sau đó Chính phủ có ý kiến đồng ý.

Tháng 1/2016, Tổng cục 4, Bộ Công an và công ty Nova Bắc Nam 79 ký hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur với giá hơn 294 tỷ đồng. Ngay sau đó, 2 công ty này đã ký hợp đồng hứa mua, hứa bán tài sản 129 Pasteur với giá 300 tỷ đồng./.

