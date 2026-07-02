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VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu vừa phải nhận mức án 29 năm tù giam về hai tội danh Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_cuu_chu_tich_cong_ty_nam_trieu_bi_tuyen_phat_muc_an_29_nam_tu.m3u8
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Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu bị tuyên phạt mức án 29 năm tù
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2026-07/tiktok_cuu_chu_tich_cong_ty_nam_trieu_bi_tuyen_phat_muc_an_29_nam_tu.m3u8
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