Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu bị tuyên phạt mức án 29 năm tù

Tóm tắt

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu vừa phải nhận mức án 29 năm tù giam về hai tội danh Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

