Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VN Pharma bị đề nghị 18 đến 19 năm tù giam

Chiều 26/9, phiên tòa xét xử vụ án buôn bán thuốc ung thư giả tại Công ty VN Pharma bước sang phần tranh luận. Mở đầu phần tranh luận Viện Kiểm sát TPHCM đưa ra quan điểm luận tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VN Pharma 18-19 năm tù. Bị cáo Võ Mạnh Cường nguyên Giám đốc Công ty Hàng hải Quốc tế H&C 20 năm tù. Các bị cáo còn lại ở mức án 3 năm đến 13 năm tù giam.



VKS TPHCM xác định các bị cáo phạm tội buôn bán hàng giả là lô thuốc H-Capita. Cụ thể, lô thuốc đã được xác định không phải của Công ty Helix Canada như hồ sơ nhập khẩu, không rõ nguồn gốc xuất xứ công ty sản xuất thuốc; công ty sản xuất theo xác minh là không có thật và không có tiêu chuẩn để đăng ký, tên thuốc cũng do các bị cáo đặt lại.

Võ Mạnh Cường bị VKS đề nghị mức án 20 năm tù.

Kết quả điều tra đã chứng minh tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm là do Công ty VN Pharma thuê dược sĩ Phạm Văn Thông viết ra, như vậy đã không xác định được hàm lượng đăng ký của nhà sản xuất thì thuốc chữa bệnh này là giả.

Bản luận tội của VKS cũng đề cập đến nội dung trong kết luận giám định thuốc H-Capita “là thuốc kém chất lượng và không được sử dụng cho người” là phù hợp với yêu cầu giám định của cơ quan điều tra, bởi vì cơ quan điều tra chỉ yêu cầu giám định về chất lượng, hàm lượng hoạt chất chứ không yêu cầu giám định có phải thuốc giả hay không.

Nguyễn Minh Hùng bị đề nghị 18-19 năm tù.

Mặt khác, VKS cũng cho rằng, tiêu chuẩn cơ sở đều do bị cáo Thông viết ra, không phải của nhà sản xuất, nên phải là thuốc giả. Mặt khác, ngoài tiêu chuẩn so sánh thì 7 tài liệu còn lại cơ quan an ninh điều tra cung cấp thêm phần khẳng định đây là thuốc không chỉ giả về nguồn gốc, mà giả cả về chất lượng.

Theo quan điểm của VKS, các bị cáo có đủ năng lực hành vi dân sự, trình độ chuyên môn nhưng đã cố ý, chủ động thực hiện hành vi làm giả toàn bộ hồ sơ nhập khẩu 9.300 hộp thuốc trị ung thư, rồi nâng khống giá để thu lợi nhuận. Quy mô của việc nhập thuốc giả là vô cùng lớn. Với hồ sơ giả, VN Pharma được Cục Quản lý dược cấp phép nhập 200.000 hộp thuốc, lô đầu tiên đã nhập về 9.300 hộp. Toàn bộ thuốc đã trúng thầu cung cấp cho các bệnh viện lớn.

VKS nhận định, thuốc giả không chỉ gây thiệt hại cho người bệnh mà còn làm vô hiệu hóa các biện pháp điều trị. Khi uống phải, nhẹ thì không được chữa trị kịp thời cho người bệnh, nặng thì hậu quả đáng tiếc khác có thể xảy ra. Công tố viên còn cho rằng, trong vụ án này, Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, đã lôi kéo các bị cáo khác tham gia thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, bất chấp hậu quả xảy ra. Khi việc bị phát hiện còn tiêu hủy chứng cứ, gây cản trở cho quá trình điều tra. Do đó phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm./.