Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Một Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Bị cáo Phạm Thị Hòa (tóc ngắn đứng giữa) cùng các bị cáo khác tại phiên tòa sáng 23/11

Trong vụ án, các bị cáo Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thanh Tú bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (lao động tự do) bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 và điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, Phạm Thị Hòa cùng Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương bàn bạc nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu, sử dụng thông tin sai sự thật về hoạt động kinh doanh để huy động vốn thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

HĐXX tại phiên tòa sơ thẩm do Thẩm phán Vũ Quang Huy (đứng giữa) làm chủ tọa

Nhóm bị cáo cam kết trả lợi tức từ 9% đến 13,5%, đồng thời cho phép nhà đầu tư rút vốn trước hạn. Tuy nhiên, những người góp vốn không được ghi tên vào sổ cổ đông và không được hưởng quyền lợi cổ đông theo quy định.

Bằng thủ đoạn trên, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỷ đồng. Trong đó, hơn 737,2 tỷ đồng được sử dụng để chi trả lợi nhuận cho những người tham gia trước nhằm tạo lòng tin; hơn 988 tỷ đồng còn lại bị cáo buộc chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, 266 bị hại trình báo đã chuyển hơn 971 tỷ đồng, được chi trả hơn 213 tỷ đồng, còn hơn 757 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt.