Cựu CSGT bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội nhận mức án 20 năm tù

Trưa 29/12, sau gần 2 tiếng xét xử sở thẩm thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Trung (SN 1992), trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - người đã bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc tại khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) bị tuyên án 20 năm từ giam tính từ ngày 15/8/2023.

Bị cáo Nguyễn Đức Trung

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Trung là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân.

Hành vi phạm tội của bị cáo còn đồng thời xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, quyền tự do thân thể của người khác được pháp luật bảo vệ.

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Trung đã nhằm vào trẻ em với mục đích chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây dư luận rất xấu trong quần chúng nhân dân.

“Hành vi phạm tội của bị cáo, thể hiện sự liều lĩnh coi thường pháp luật, có nhiều thủ đoạn che giấu tội phạm, đối phó với cơ quan công an sau khi gây án, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn thủ đô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của người cảnh sát nhân dân. Do vậy, cần có mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung”- HĐXX nhận định.

Tuy nhiên, theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Trung sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, nhân thân tốt. Trong quá trình công tác, được tặng thưởng nhiều giấy khen của công an tỉnh Vĩnh Phúc qua đó giảm cho bị cáo một phần hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với việc Nguyễn Đức Trung vay tiền của nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, HĐXX xét thấy cần kiến nghị cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ có hay không việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để làm rõ trách nhiệm và xử lý the quy định của pháp luật.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Trung gửi lời xin lỗi tới cháu bé là nạn nhân bị mình bắt cóc và gia đình cháu. Bị cáo cũng xin lỗi lực lượng công an nhân dân vì hành vi sai phạm của bản thân đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng.

“Trong thời gian tạm giam tại công an thành phố Hà Nội, bị cáo dành thời gian suy nghĩ, đã nhận thức và ăn năn hối mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”- bị cáo Nguyễn Đức Trung nói.