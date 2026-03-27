Cựu hiệu trưởng một trường THCS ở Hà Nội bị tuyên 3 năm tù

Thứ Sáu, 19:06, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, TP Hà Nội) vừa bị tòa tuyên phạt 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều 27/3, TAND Khu vực 1 - Hà Nội tiến hành tuyên án các bị cáo trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở trường THCS Ba Đình (Hà Nội). Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) bị tòa tuyên phạt 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh, bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng nhà trường) bị tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình)

HĐXX xác định bị cáo Bình tổ chức dạy, học thêm không theo quy định; không có đơn tự nguyện đăng ký của học sinh kèm cha mẹ xác nhận. Việc tổ chức dạy thêm, chia theo lớp chính khóa để nâng mức tiền thu là không đúng quy định. Số tiền thu vượt quy định là hơn 1 tỷ đồng và cựu hiệu trưởng hưởng lợi 72 triệu đồng trong số này.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, năm 2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định: “Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương”.

Mức thu được chia thành 5 mức, tính theo tiết học sĩ số lớp. Lớp càng đông mức thu càng giảm. Cụ thể, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10 - 20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20 - 30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30 - 40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

HĐXX tại phiên tòa.

Cơ quan truy tố xác định, dù có quy định trên, bà Nguyễn Thị Bình chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định.

Từ tháng 12/2013 đến 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỉ đồng; trong đó số cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng - đây là thiệt hại cho các phụ huynh học sinh.

Trước đó, trong phần lời nói sau cùng, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình cho rằng mình bị oan. "Tôi không bước vào nghề này để tìm cách lấy tiền của phụ huynh. Tôi cũng không điều hành nhà trường với ý nghĩ trục lợi cá nhân. Hoạt động dạy thêm là có thật. Giáo viên dạy thật, học sinh học thật. Tiền cũng chi trả cho chính hoạt tập đó, không phải là một khoản tôi bí mật kiếm cho bản thân". - Bà Bình nói.

Trong thời gian xét xử, nhiều người dân, giáo viên, phụ huynh đã gửi đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo đến Hội đồng xét xử. 

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình THCS Ba Đình lợi dụng chức vụ
Xử lý đối tượng đăng bình luận tiêu cực về kết quả bầu cử ở Thái Nguyên
Xử lý đối tượng đăng bình luận tiêu cực về kết quả bầu cử ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 27/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Tràng Xá đã phát hiện và làm việc với một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin có nội dung tiêu cực liên quan đến công tác bầu cử, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Xử lý đối tượng đăng bình luận tiêu cực về kết quả bầu cử ở Thái Nguyên

Xử lý đối tượng đăng bình luận tiêu cực về kết quả bầu cử ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 27/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Tràng Xá đã phát hiện và làm việc với một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin có nội dung tiêu cực liên quan đến công tác bầu cử, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng làm 2 người chết tại Quảng Trị
Khởi tố bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng làm 2 người chết tại Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng làm 2 người chết tại Quảng Trị

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng làm 2 người chết tại Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Truy tố “ông trùm” trong đường dây hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả
Truy tố “ông trùm” trong đường dây hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA - Nguyễn Năng Mạnh vừa bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Truy tố “ông trùm” trong đường dây hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả

Truy tố “ông trùm” trong đường dây hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả

VOV.VN - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA - Nguyễn Năng Mạnh vừa bị truy tố về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

