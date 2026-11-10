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Cựu lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế Hà Nội hầu tòa trong vụ án nhận hối lộ hơn 3,8 tỷ

Thứ Ba, 12:40, 10/11/2026
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VOV.VN - Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ xảy ra tại Sở Y tế TP Hà Nội.

Theo cáo trạng, một số cựu lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế Hà Nội đã nhận hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng để tạo điều kiện cấp phép hành nghề y, dược tư nhân.

Các bị cáo Tô Tử Anh (cựu phó Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội); Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội); Trần Thị Bạch Tuyết (cựu phó Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội) và 6 bị cáo khác bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 7 bị cáo còn lại trong vụ án bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

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Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; thực hiện các thủ tục cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Để thực hiện nhiệm vụ, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thành lập các đoàn thẩm định, trực tiếp kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Quá trình thực hiện, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng vẫn muốn được cấp giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động.

cuu lanh dao, can bo so y te ha noi hau toa trong vu an nhan hoi lo hon 3,8 ty hinh anh 2
Toàn cảnh phiên tòa.

Do đó, đại diện các cơ sở này đã liên hệ với những người làm dịch vụ môi giới để thực hiện thủ tục xin cấp phép. Mức giá thỏa thuận dao động từ 15 - 20 triệu đồng đối với một giấy chứng nhận GPP; từ 30 - 50 triệu đồng đối với giấy chứng nhận GDP và từ 60 - 70 triệu đồng đối với giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng môi giới móc nối với cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, thỏa thuận đưa tiền để được “tạo điều kiện” trong quá trình thẩm định. Đổi lại, các cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua những vi phạm về điều kiện hoạt động, giúp các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh chóng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến năm 2024, một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế TP Hà Nội đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng để tạo điều kiện cho các cơ sở được cấp giấy chứng nhận GPP, GDP và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

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Khởi tố nhiều cán bộ phường ở Đà Nẵng nhận hối lộ

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án về các hành vi “Đưa, nhận, môi giới hối lộ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trọng Phú/VOV.VN
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