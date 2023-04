Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng nộp lại tiền hưởng lợi bất chính

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra Kết luận điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu”, đề nghị truy tố 54 bị can, trong đó cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng bị đề nghị truy tố về tội danh "Nhận hối lộ".

Ông Chử Xuân Dũng sau khi bị bắt

Theo kết luận điều tra, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, ông Dũng với vai trò là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, được giao nhiệm vụ giải quyết công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Khoảng thời gian này ông Dũng ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly trên địa bàn TP Hà Nội.

Quá trình làm việc, ông Chử Xuân Dũng bị cáo buộc đã nhận hơn 2,05 tỷ đồng từ Lê Thị Ngọc Anh (chuyên viên Phòng Nhà khách Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương) và Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty xây dựng Thái Hòa) để cấp chủ trương cách ly cho 5 doanh nghiệp theo yêu cầu của Ngọc Anh và Tuấn.

Tổng số tiền hơn 2,05 tỷ đồng đều được ông Dũng nhận tại phòng làm việc ở UBND TP Hà Nội. Sau đó, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký các công văn tạo điều kiện, đồng ý tiếp nhận nhập cảnh và cách ly y tế đối với công dân theo đề xuất của công ty Bầu trời Hà Nội và công ty Phượng Hoàng.

Quá trình điều tra, ông Chử Xuân Dũng nhận thức được hành vi của mình. Gia đình ông Dũng cũng nộp lại 50.000 USD và 600 triệu đồng tiền hưởng lợi bất chính. Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội được ghi nhận là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Ngoài ra, ông Dũng có nhiều đóng góp cho xã hội, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Cơ quan điều tra đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi định khung hình phạt./.