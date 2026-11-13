Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị tuyên phạt 3 năm tù

Chiều 13/11, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và 10 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản Nhà nước. Bị cáo Lê Đức Giang ký văn bản chấp thuận chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 02 và giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái quy định pháp luật, gây thất thoát hơn 5,1 tỉ đồng tài sản Nhà nước.

Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang (thứ ba từ trái qua) tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Về phần mức án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng tội danh, bị cáo Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Đối với 9 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt các mức án từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù, theo các tội danh bị truy tố.

Sai phạm khi khai thác vượt trữ lượng

Theo cáo trạng, thiệt hại hơn 5,1 tỉ đồng bắt nguồn từ những sai phạm trong việc thẩm định, tham mưu và cấp giấy phép khai thác cát vượt trữ lượng còn lại của mỏ.

Cụ thể, giấy phép do bị cáo Giang ký cho phép doanh nghiệp khai thác hơn 147.000m³ cát, trong khi trữ lượng còn lại của mỏ chỉ hơn 101.000m³. Phần trữ lượng được cấp phép vượt hơn 46.000m³, có giá trị hơn 5,1 tỉ đồng, được cơ quan công tố xác định là thiệt hại tài sản nhà nước do hành vi của ông Giang cùng ba cựu cán bộ gây ra.