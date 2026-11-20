Ngày 20/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan, cựu Cục trưởng Cục Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ) Tống Hải Nam cùng 7 bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Nói lời sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan khai nhận thức rõ về trách nhiệm của mình, đã khắc phục hoàn toàn hậu quả, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bị cáo Hoan mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, cho hưởng sự khoan hồng để sớm trở về với gia đình và xã hội. Tất cả các bị cáo khác hầu tòa phúc thẩm đều thành khẩn nhận thức sai lầm, mong muốn HĐXX tuyên phạt một mức án khoan hồng.

Trước đó vào tháng 8/2026, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị tuyên mức án 12 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng về tội danh trên, bị cáo Tống Hải Nam nhận mức án 14 năm tù. Sau đó, ông Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam cùng 7 bị cáo khác đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, tại phiên tòa cả 9 bị cáo đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo. Tất cả các bị cáo đều không kháng cáo về tội danh, họ đã khai báo và thừa nhận về hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra.

Đại diện Viện Công tố và xét xử phúc thẩm tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy, cả 9 bị cáo đều xuất trình thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bá Hoan nộp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ như bằng khen, giấy khen, các công tác thiện nguyện, tự nguyện nộp sung công quỹ 200 triệu đồng...

Tòa cấp phúc thẩm xét thấy, các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, HĐXX có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Về phần mức án, HĐXX tòa cấp phúc thẩm tuyên như sau: Xử phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan 10 năm tù về tội Nhận hối lộ (giảm 2 năm tù so với cấp sơ thẩm). Cùng tội danh, bị cáo Tống Hải Nam nhận 11 năm tù (giảm 3 năm tù so với cấp sơ thẩm); bị cáo Nguyễn Gia Liêm nhận 21 tháng tù (giảm 15 tháng tù so với cấp sơ thẩm). Các bị cáo còn lại phải nhận mức án từ 36 tháng tù treo đến 5 năm tù giam.