Đã bắt được đối tượng Lê Văn Cường trốn khỏi trại giam A2

4h35 ngày 24/10, tại xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng truy bắt của Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa và các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ được đối tượng Lê Văn Cường - một trong 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 vào ngày 21/10.

Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng cho biết, sau khi các đối tượng bỏ trốn, lực lượng truy bắt của Cục đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Trung đoàn Cảnh sát cơ động khu vực Tây Nguyên tổ chức xác minh, khoanh vùng, truy xét các đối tượng.

Đối tượng Lê Văn Cường (áo đen, quần đỏ) đã bị lực lượng chức năng bắt lại.

Với sự truy quét quyết liệt của các lực lượng tham gia truy bắt, đối tượng Lê Văn Cường đã men theo đường rừng, lợi dụng đêm tối di chuyển ra Quốc lộ 27C, bắt xe khách đi về hướng Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng truy bắt đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đón lõng và bắt lại được đối tượng Cường.

Được biết, Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang thi hành án phạt tù 10 năm về hai tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 21/10, Cường cùng với 3 đối tượng là Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang thi hành án phạt tù 20 năm về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Lực lượng chức năng tổ chức truy bắt các đối tượng.

Lực lượng chức năng đang tích cực truy bắt 3 đối tượng còn lại với quyết tâm cao nhất để bắt lại chúng trong thời gian sớm nhất.

Trong số 4 phạm nhân nêu trên, Hồ Văn Tình là đối tượng đã cầm dao đâm hai cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai khi bị truy bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngày 7/6/2024 tại xã Chư Á, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai trước đây.

Cơ quan Công an đề nghị người dân chủ động cảnh giác, bảo vệ tài sản; kịp thời phát hiện, khẩn báo cho Công an xã, phường gần nhất khi phát hiện dấu tích của 3 phạm nhân hoặc nghe, thấy những dấu hiệu nghi vấn bất thường có liên quan. Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa – nơi Trại giam A2 đóng quân – cũng đã thông báo cho người dân phối hợp truy lùng 3 phạm nhân trốn trại; đồng thời, đề nghị người dân địa phương khi phát hiện thì báo ngay cho trực ban Công an xã qua điện thoại: 0258.3785015, hoặc điện thoại Trưởng Công an xã: 091.346.0389, Phó Trưởng Công an xã: 098.608.2848.