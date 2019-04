Đà Nẵng: Bắt nhóm côn đồ nhí chém người

Hầu hết các đối tượng đều dưới 18 tuổi. Nạn nhân bị chém là em Lê Tấn Tuấn, 17 tuổi ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Trước đó, khoảng 22h30 tối ngày 13/4, tại quán internet Carry nằm trên đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, em Lê Tấn Tuấn đang chơi game thì bị một nhóm thanh niên hơn 10 người sử dụng hung khí đuổi đánh và chém gây thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin Công an quận Hải Châu vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ 14 đối tượng đã chém Tuấn bị thương.

Một số mã tấu công an thu giữ được.

Nguyên nhân là tối ngày 12/4, nhân viên quán nhậu ở đường Hải Phòng là các em Bảo, Trung, Hoàng, Duy và Hưng đi giao chân gà cho quán, khi đi ngang qua quán Internet Carry thì Lê Tấn Tuấn đứng trước quán chửi nhóm của Bảo và cầm gạch đe dọa.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ngày hôm sau (13/4), Bảo rủ cả nhóm uống cafe và chuẩn bị hung khí để trả thù. Khoảng 22h ngày 13/4, cả nhóm đi trên 7 xe máy mang theo các con dao tự tạo đến quán internet Carry. Đến nơi, Bảo và Đạt xông vào dùng hung khí chém Tuấn nhiều nhát khiến em bị thương nặng.

Ngoài 5 nghi can nói trên, Công an quận Hải Châu đã bắt thêm 4 nghi can nữa là Nguyễn Tài Minh (19 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (19 tuổi), Lê Công Đạt (17 tuổi), Võ Phạm Trường Thanh (17 tuổi).

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Vụ này có một nhóm thanh niên do mâu thuẫn với 1 thanh niên nhỏ, sau đó điện nhau rồi vác mã tấu chém. Hiện, công an quận đang tiến hành điều tra và giám định thương tích để xử lý”./.