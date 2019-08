Đà Nẵng: Bị can Trần Văn Hiền chết trong bệnh viện

Sáng nay (26/8), Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Trần Văn Hiền đã tử vong vào hôm qua (25/8), sau đó gia đình đưa thi thể về nhà ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu để mai táng.

Bị can Trần Văn Hiền chết sau gần 2 tháng điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, bị can Trần Văn Hiền (17 tuổi), trú tổ 43, Nam Ô 2, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lúc 22h ngày 3/7, Hiền có biểu hiện mệt, đau ngực, khó thở. Qua khám sơ bộ, cán bộ y tế Trại tạm giam Hòa Sơn chẩn đoán Hiền bị sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, theo dõi sốc nhiễm trùng và đã đưa bị can Hiền đi Bệnh viện Liên Chiểu để cấp cứu. Bệnh viện Liên Chiểu xét nghiệm, chẩn đoán và đề nghị chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng với lý do ngoài khả năng chuyên môn.

Lúc 0h19 phút ngày 4/7, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Hiền từ Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu trong tình trạng hôn mê, thở nhanh sâu, môi khô, lưỡi bẩn, bụng mềm. Bệnh nhân được tiến hành các biện pháp cấp cứu như truyền dịch, thở oxy hỗ trợ..., làm các xét nghiệm khẩn như công thức máu, glucose máu, khí máu động mạch, chức năng gan, chức năng thận.... Sau đó, tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng, ngưng tuần hoàn hô hấp.

Sau khi cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp hơn 60 phút thì có tim lại. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị tiếp tục. Sau khi được hồi sức tích cực, bệnh nhân dần qua cơn nguy kịch.

Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đà Nẵng đã kết luận: Bệnh nhân Trần Văn Hiền bị bệnh Đái tháo đường type I ; bệnh kèm: Viêm dạ dày ruột cấp; biến chứng: Hôn mê nhiễm toan aceton, rối loạn điện giải, ngừng tuần hoàn, hô hấp đã cấp cứu, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết, không có bất cứ tổn thương nào do sang chấn... Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực nhưng bệnh tình của Trần Văn Hiền ngày càng chuyển biến xấu và đã tử vong hôm qua.

Ngày 5/7/2019, Công an TP Đà Nẵng thông tin chính thức về việc bị can Trần Văn Hiền cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.

Khi được hỏi có hay không việc tác động từ cán bộ trại tạm giam Hòa Sơn dẫn đến tình trạng của bị can Trần Văn Hiền, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra và làm việc với các cơ sở giam giữ. Theo báo cáo, quá trình giam giữ, tổ chức thực hiện đối với bị can thì thực hiện theo đúng theo quy định./.

