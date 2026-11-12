Đà Nẵng: Khai trừ nữ đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống, bị khởi tố, tạm giam

Chiều ngày 11/11/2026, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Kỳ họp thứ 19 xem xét, kết luận một số nội dung. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Nguyễn Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Hội An Đông, nguyên Trưởng phòng Quy hoạch - Tổng hợp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam (cũ) về những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Kết luận số 50/KL-TTTP ngày 13/10/2025 của Chánh Thanh tra thành phố.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: UBKT Thành ủy Đà Nẵng

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng theo quy định của Đảng đối với đồng chí Đặng Thị Bích Thủy, đảng viên Chi bộ 40 Hòa Cường Bắc, Đảng bộ phường Hòa Cường đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm rất nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, bị khởi tố, tạm giam, không còn đủ tư cách đảng viên.