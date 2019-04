Đà Nẵng: Khởi tố bắt giam Giám đốc Công ty bất động sản bán dự án “ma”

Tối 3/4, Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Quảng Đà, (155 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), tiến hành niêm phong nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khám xét trụ sở Công ty Quảng Đà.

Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết vào chiều cùng ngày, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Bích Thuận – Tổng giám đốc Công ty này về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án để điều tra, xử lý những người có liên quan.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Trước đó, như VOV đã đưa tin Phòng cảnh sát kinh tế-Công an Đà Nẵng đã có thông báo tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất nền của dự án mang tên Khu dân cư nam Cẩm Lệ và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng do Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà thực hiện.



Qua xác minh, dự án này không có thật, diện tích đất được Công ty Quảng Đà đặt tên Khu dân cư nam Cẩm Lệ và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân hiện nay vẫn do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng quản lý, không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền. Tuy nhiên, Công ty Quảng Đà đã tiến hành nhận tiền của khách hàng nhằm mua bán các lô đất có vị trí vừa nêu.

Phòng cảnh sát kinh tế thông báo những ai đã nộp tiền đặt cọc, đặt giữ chỗ để mua các lô đất thuộc Dự án mang tên Khu dân cư nam Cẩm Lệ và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân thì liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết./.

PV/VOV-Miền Trung

