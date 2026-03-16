Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán ma túy trên không gian mạng

Thứ Hai, 10:13, 16/03/2026
VOV.VN - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Đà Nẵng vừa phát hiện nhiều trang, hội nhóm trên mạng xã hội và các nền tảng như WeedDaNang, WEEDCATSHOP, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat… và các tài khoản trên Telegram, WhatsApp, Facebook công khai chào bán ma túy với hàng trăm người tham gia.

Nhận định đây là phương thức hoạt động mới, có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 14/3, Ban Chuyên án triển khai đồng loạt các mũi trinh sát, phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 2000, trú tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Thị Vọng, sinh năm 1997, trú tỉnh Gia Lai; Tô Thanh Phong Hòa, sinh năm 2003, trú tỉnh Gia Lai; Nguyễn Đào Hà Anh, sinh năm 1995, trú tỉnh Gia Lai; Lê Hồng Phương, sinh năm 1996, trú tỉnh Đắk Lắk và Trương Như Thái Nguyên, sinh năm 1989, trú tại TP Đà Nẵng.

Da nang triet pha duong day mua ban ma tuy tren khong gian mang hinh anh 1
Hai đối tượng Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Thị Vọng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vợ chồng Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Thị Vọng là các đối tượng cầm đầu đường dây. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng lập trang bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream quảng cáo sản phẩm. Tuy nhiên, số lượng lớn quần áo cũ được nhập về chủ yếu nhằm mục đích che giấu các gói ma túy cần sa bên trong trước khi đóng gói gửi đi cho khách hàng.

Việc giao dịch, đặt hàng chủ yếu được thực hiện qua các hội nhóm kín trên Telegram với hàng trăm thành viên tham gia. Các tài khoản quản trị nhóm sử dụng mã QR để kết nối, không công khai số điện thoại và thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Da nang triet pha duong day mua ban ma tuy tren khong gian mang hinh anh 2
Tang vật thu giữ trong chuyên án

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ khoảng 20 kg thảo mộc khô nghi là ma túy cần sa cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tháng 1/2026, trong quá trình đấu tranh chuyên án này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 4 đối tượng mang quốc tịch Nga về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua điều tra xác định các đối tượng này đã nhiều lần mua ma túy từ vợ chồng Nam và Vọng để bán lại kiếm lời, đồng thời lập các trang web chào bán công khai ma túy cho người nước ngoài đang sống, làm việc tại Đà Nẵng.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Da nang triet pha duong day mua ban ma tuy tren khong gian mang hinh anh 3
Tang vật thu giữ trong chuyên án
CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: ma túy cần sa bán ma túy trên mạng công an Đà Nẵng Đà Nẵng phá đường dây ma túy
Liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng liên quan ma túy
Liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng liên quan ma túy

VOV.VN - Ngày 13/3, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Công an phường Quyết Thắng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 5 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Triệt phá tụ điểm ma túy dưới gầm cầu Tam Bạc, Hải Phòng

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, triệt phá tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động phức tạp tại khu vực gầm cầu Tam Bạc, sông Đào Hạ Lý.

Nóng 24h ngày 13/3: Tuyên 4 án tử hình và 3 án chung thân vụ mua bán 80kg ma túy

VOV.VN - TAND TP.HCM vừa xét xử sơ thẩm, tuyên 4 án tử hình, 3 án chung thân trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ 80 kg ma túy xuyên tỉnh, do đối tượng Nguyễn Bình Đại cầm đầu.

