Đã tìm ra người đạp xích lô trả tiền âm phủ cho khách nước ngoài

1. Công an Hà Nội mời người lái xích lô bị tố trả “tiền âm phủ” lên làm việc. Người đàn ông lái xích lô được xác định là Nguyễn Văn Chinh (quê Hải Hậu, Nam Định). Ông này có thâm niên trong nghề và thường chở khách ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hàng Bông, Hàng Đào (Hà Nội). Trong ảnh: Những tờ tiền âm phủ được khách nước ngoài giơ ra cho rằng bị lái xe xích lô "chơi khăm". (Ảnh trích từ clip) Tuy nhiên, người đàn ông đạp xích lô đã phủ nhận tất cả và cho biết ông đang rất buồn. Trong ảnh: người đàn ông ngoại quốc tố cáo bị lái xe xích lô ở Hà Nội trả tiền thừa 900.000đ bằng tiền âm phủ. (ảnh cắt từ clip) 3. Án chung thân cho người giấu ma túy trong bốn bao cao su. Bản án ngày 18/7 của TAND Hà Tĩnh xác định, trung tuần tháng 3, Hoàng Tuấn Vinh (32 tuổi, trú Thái Nguyên) sang Lào mua 3.200 viên ma túy tổng hợp, bỏ vào bốn bao cao su, giấu vào lớp trong của áo khoác đem về Việt Nam tiêu thụ. Trong ảnh: Bị cáo Vinh tại phiên xử. (Ảnh: Đ.H) 4. Công an An Giang tạm giữ hình sự đối tượng giết người để điều tra. Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tuấn (27 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Tuấn đã dùng vỏ chai bia đâm thẳng vào cổ anh Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi) trong 1 quán nhậu khiến Phong chết sau đó. Trong ảnh: Đối tượng gây án tại cơ quan công an. 5. Chuyển tội danh vụ án ma túy tại Cư Jút, Đăk Nông: Bị cáo lĩnh 11 năm tù. Điều đáng nói, đây là lần thứ hai cơ quan tố tụng tại huyện này khẳng định Phương phạm tội, sau khi bị hủy án vì định tội danh khác. Trong ảnh: Bị cáo Hoàng Văn Phương tại phiên tòa. (Ảnh: Công lý) 6. Truy bắt tên cướp đạp hai mẹ con rơi xuống kênh ở Sài Gòn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang tích cực truy bắt đối tượng Tạ Mộc Thuận (SN 1975, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và ngang nhiên chiếm đoạt tài sản. Thấy chị Ngàn chở đứa con trai mới 3 tuổi đi trên đường, Thuận áp sát giật dây chuyền nhưng bất thành, hắn đạp ngã xe khiến hai nạn nhân té xuống kênh. Ảnh minh họa. 7. Dụ gái bán dâm vào khách sạn “vui vẻ” rồi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an Q.1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Quý (Sn 1999, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Quý đã rủ chị Mai (là gái bán dâm) vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (P. Bến Thành, Q.1) “vui vẻ” nhưng không trả tiền còn dùng roi điện chích vào người khiến cô gái bất tỉnh. Trong ảnh: Đối tượng Quý bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an TPHCM). Không dừng lại ở đó, Quý đã lấy điện thoại và tiền của cô gái rồi bỏ đi. Cô gái tỉnh lại đã lao ra ôm giữ Quý lại và yêu cầu trả điện thoại, Quý trả cho cô gái nhưng lại yêu cầu cô này trả hắn 5 triệu nếu muốn yên ổn làm ăn. Sau đó, Quý còn đe dọa buộc nạn nhân trả cho hắn thêm nhiều lần khác. Quý bị bắt cùng tang vật sau 1 lần nhận tiền từ cô gái trong 1 quán cà phê ở Sài Gòn. Trong ảnh: Tang vật vụ án (ảnh: Công an TPHCM) 8. Cha tâm thần dùng rựa chém con ruột tử vong. Sáng 18/7, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cha tâm thần dùng rựa chém con ruột tử vong. Ông Đinh Văn Theo (40 tuổi) là cha ruột của cháu Đ.V.T. đi làm rẫy về thì thấy cháu đang chơi với 2 người bạn. Ông Theo bất ngờ dùng rựa đuổi theo con ruột của mình chém 2 nhát vào đầu, khiến cháu T. chết tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh CTV).