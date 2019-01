Đại án đánh bạc nghìn tỷ và phiên toà quy mô lớn nhất năm 2018

1. Phiên tòa với số lượng bị cáo đông kỷ lục: Với 92 bị cáo hầu phiên tòa, TAND tỉnh Phú Thọ phải cải tạo sân tòa thành nơi xử án thì mới đủ diện tích để các bị cáo và những người có liên quan tham dự. Các bị cáo chủ yếu là các con bạc và đại lý các cấp của đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, do hai "ông trùm" Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành. Phiên tòa lần này được đánh giá là "phiên tòa lịch sử" trong ngành tố tụng của tỉnh Phú Thọ nói riêng, cả nước nói chung. Đây cũng là vụ án đầu tiên xét xử các đối tượng đánh bạc trực tuyến sử dụng công nghệ cao, với số lượng bị cáo đông, rất nhiều bị cáo là người có trình độ xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Với số lượng bị cáo lớn chưa từng thấy, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cáo đơn vị nghiệp vụ lên phương án bảo vệ từ Trại tạm giam đến Tòa án; đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, nhiều trang thiết bị, phương tiện tham gia đảm bảo an ninh, trật tự cho phiên tòa. Đặc biệt, trong số 92 bị cáo có sự xuất hiện của cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa. Hai bị cáo này đã phải nhận những mức án nghiêm khắc trong phiên sơ thẩm: Tòa tuyên ông Phan Văn Vĩnh 9 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh, ông Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên phạt 10 năm tù. 2. Tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án để làm rõ các câu hỏi: VKSND tỉnh Phú Thọ cũng công bố, trong giai đoạn 2 của vụ án, sẽ tiếp tục làm rõ dấu hiệu của hành vi nhận hối lộ do chưa chứng minh được ở giai đoạn 1, đặc biệt là làm rõ động cơ vụ lợi của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Nếu có dấu hiệu tội "Nhận hối lộ" thì cần xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, HĐXX cũng yêu cầu cơ quan công an làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Bộ TT&TT khi để cho đường dây đánh bạc qua mạng diễn ra trong một thời gian dài; đồng thời điều tra thêm về tỷ lệ ăn chia % giữa CNC và C50 để tiếp tục đưa ra xét xử giai đoạn 2 của vụ án. Trong ảnh: HĐXX phiên sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ 3. Thu lời bất chính với số tiền "khủng", khắc phục hậu quả thần tốc: Cơ quan điều tra xác định chỉ trong 27 tháng vận hành, đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã thu về số tiền bất chính cực lớn: hơn 10.000 tỷ đồng. Theo đại diện Viện Kiểm sát, thực tế thu hồi lại tiền, tài sản do phạm tội mà có lên đến mức kỷ lục tố tụng tư pháp Việt Nam. Đường dây này đã lôi kéo hàng triệu con bạc trên khắp cả nước tham gia đánh bạc "ảo" trên mạng, nhưng thua tiền thật. 90% số bị cáo, kể cả các đại lý cấp 1 của đường dây đánh bạc nghìn tỷ đều khai rằng thua số tiền lớn khi tham gia chơi bạc. Cá nhân Phan Sào Nam, cựu chủ tịch VTC online thừa nhận đã thu lợi cá nhân hơn 1.400 tỷ đồng nhờ đường dây đánh bạc trên mạng. Cũng chính Phan Sào Nam là bị cáo đã khắc phục hậu quả "thần tốc". Trong hai tuần, Phan Sào Nam nộp trả hơn 1.000 tỷ đồng, có thể xem là lần khắc phục hậu quả nhanh và lớn nhất trong lịch sử tố tụng tại Việt Nam. 4. Những lời phản cung bất ngờ tại tòa: Đáng chú ý là việc cựu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ phản cung, cho rằng CNC "không liên quan" gì đến C50. Ông Hóa phủ nhận mọi sự hợp tác đối với Nguyễn Văn Dương là chủ tịch CNC. Tuy nhiên, dưới những chứng cứ rõ ràng và lập luận của HĐXX, ông Nguyễn Thanh Hóa sau đó đã phải thừa nhận hành vi bao che cho CNC. Ông Hóa cho rằng: Vì sức khỏe yếu, lại thêm mảnh đạn còn trong đầu từ thời chiến tranh nên ông không nhớ được một số tình tiết. Trước đó, một số con bạc đã có phần phản cung. Điển hình như trường hợp của bị cáo Trần Thiện Tiến. Bị cáo Tiến cho rằng mình chỉ dùng 1 tài khoản đánh bạc, trong khi hồ sơ ghi bị cáo sử dụng 2 tài khoản đánh bạc. Trần Thiện Tiến khai trước tòa rằng "điều tra viên bảo viết như thế". Nhưng sau đó, Trần Thiện Tiến đã rút lại lời này. 5. Lời sau cùng "gan ruột" của các bị cáo: Trên bục nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đau xót: "Qua phiên tòa này, tôi cũng thành thật xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành Công an đã nuôi dạy tôi nhưng tôi chưa trả được ơn. Mong đảng, Nhà nước, ngành Công an tha lỗi cho tôi". Trong khi đó, bị cáo Phan Văn Vĩnh gửi lời xin lỗi đến Đảng, Chính phủ, ngành Công an và nhân dân. Bị cáo cũng cảm ơn HĐXX vì đã điều khiển phiên tòa dân chủ, công minh, đảm bảo quyền, lợi ích đối với các bị cáo. Sau đó, ông Phan Văn Vĩnh cũng đã làm đơn xin thi hành án, không kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Bị cáo Phan Sào Nam thì cho rằng biến cố lần này là may mắn trong cuộc đời. Nam đã nhận thấy thêm được những mặt tích cực của cuộc sống; sự động viên quan tâm của gia đình và xã hội…, càng thêm ân hận thêm về những lỗi lầm của mình. Về phần mình, bị cáo Nguyễn Văn Dương xin được nhận trách nhiệm thay cho các cán bộ cấp dưới. Cựu chủ tịch CNC cho rằng biến cố lần này là do những lỗ hổng hiểu biết về pháp luật, rất ân hận vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín ngành công an, mất đi cơ hội cống hiến của bản thân. Cả 4 bị cáo chủ chốt trong vụ đánh bạc nghìn tỷ nói trên đều không kháng cáo với bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Phú Thọ tuyên. Trải qua gần 1 tháng xét xử, phiên tòa sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ được đánh giá là công khai, khách qua, thể hiện tinh thần cải cách tư pháp, mang đậm tính nhân văn. Bên cạnh đó, phiên tòa này cũng đặt dấu mốc cho việc xét xử ở quy mô lớn đối với những tội phạm công nghệ cao, loại tội phạm còn khá mới mẻ với ngành tư pháp Việt Nam.

