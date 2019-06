Đại biểu QH “sốt ruột” vì ma túy đang làm băng hoại xã hội

Thời gian qua liên tục có những vụ án mạng thương tâm do người nghiện ma túy gây ra khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng, tội phạm về ma túy đang ngày càng trẻ và huệ lụy từ những đối tượng này sẽ rất nguy hiểm cho xã hội. Do đó, nếu chúng ta không có giải pháp lâu dài, quyết liệt sẽ gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến nhiều vụ việc đáng tiếc như thời gian vừa qua.

Ma túy đang tàn phá một bộ phận lớp trẻ

Đại biểu Mùa A Vảng, đoàn Điện Biên cho rằng, công tác phòng chống ma túy của các cấp, các ngành dường như vẫn còn nhiều kẽ hở. Thêm vào đó, tội phạm ma túy đang ngày càng trẻ hóa, do đó nếu chúng ta không có giải pháp lâu dài, quyết liệt đối với những người buôn bán, tàng trữ ma túy cũng như các đối tượng nghiện ma túy thì sẽ rất nguy hiểm cho xã hội và cộng đồng.



Đại biểu Mùa A Vàng- Điện Biên

"Vừa qua, vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên cũng chính từ ma túy mà gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Do đó, tôi cho rằng, đầu tiên chúng ta phải quản lý rất tốt những đối tượng nghiện ma túy trên các địa bàn để nắm chắc lai lịch của những đối tượng này, khoanh vùng quản lý và phải có sự giám sát tốt hơn nữa từ cộng đồng, xử lý các đường dây buôn ma túy triệt để hơn để không thành các tổ chức đối tượng nghiện hoạt động mà không nắm được, đến khi xảy ra vụ việc thì là điều đáng tiếc như thực tế thời vừa qua" - Đại biểu Mùa A Vàng dẫn chứng.



GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Ksor H’Bơ Khăp, đoàn Gia Lai đề nghị siết chặt quản lý ở các tuyến biên giới, cửa khẩu. Tuy nhiên do tuyến biên giới liên quan đến công tác ngoại giao của các nước giáp danh nên hiện vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn đối với các lực lượng chức năng. Đại biểu Ksor H’Bơ Khăp cho rằng, để đẩy lùi tệ nạn ma túy rất cần nâng cao công tác tuyên truyền trong thời gian tới.



Đại biểu Ksor H’Bơ Khăp- Gia Lai

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

"Ma túy trá hình ở nhiều hình thức khác nhau, do đó chúng ta đồng bộ được các cấp, các ngành, các lĩnh vực để cùng nhau làm tốt công tác tuyên truyền - điều này sẽ đem lại hiệu quả đầu tiên để mọi người nhận biết, thức tỉnh ngay kể cả với con em mình. Cùng với đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo cho các địa phương phối hợp làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, mỗi nhà, mỗi người đều phải có ý thức đối với bảo vệ giữ gìn cuộc sống nơi mình sống và bảo vệ con em mình" - Đại biểu Ksor H’Bơ Khăp nói./.