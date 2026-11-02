Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành hầu tòa tại TAND TP Hà Nội

Sáng 2/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cũng trong vụ án này có 22 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội: Tham ô tài sản, Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

HĐXX phiên tòa gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa.

Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức - Chu Thị Thành (áo xanh đứng giữa) và các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Võ Nam)

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (hơn 77%) và con trai bà Thành là Chu Đăng Khoa (tức Khoa "Kim cương” hoặc Khoa "Nam Phi” (hơn 22%). Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.

Cáo trạng xác định Thiên Minh Đức chiếm đoạt tiền từ quỹ BOG

Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các dự án của công ty, vừa không phải trích lập quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Thiên Minh Đức sau đó sẽ tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ quỹ BOG sử dụng.

Toàn cảnh phiên tòa.

Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ quỹ BOG, Chu Thị Thành và đồng phạm soạn thảo báo cáo định kỳ hằng tháng của quỹ này tại doanh nghiệp, thể hiện số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế. Điều tra xác định, bằng các thủ đoạn trên, Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ quỹ BOG. Nhóm này còn thực hiện bán khống 150 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.