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Đắk Lắk: Bắt nhanh nhóm dùng dao cướp xe máy trong đêm

Thứ Năm, 15:38, 16/07/2026
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VOV.VN - Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản, đồng thời truy bắt đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố ba đối tượng trong nhóm cướp gồm Nguyễn Văn Trường Vũ (17 tuổi, trú xã Quảng Phú), Đoàn Thành Phát (15 tuổi) và Hoàng Ngọc Phi Hùng (17 tuổi, cùng trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Đối tượng cầm đầu được xác định là Trần Văn Tính, hiện đã bỏ trốn sau khi gây án.

Dak lak bat nhanh nhom dung dao cuop xe may trong dem hinh anh 1
3 đối tượng bị bắt ngay sau 4 giờ gây án, còn đối tượng cầm đầu đã bỏ trốn. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 7/7, sau khi tụ tập tại một quán bida ở phường Ea Kao, cả nhóm 4 đối tượng mang theo dao, đi trên 2 xe máy không gắn biển kiểm soát để tìm người cướp tài sản. Khi đến đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao), các đối tượng phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy ngược chiều nên quay xe truy đuổi, dùng dao khống chế rồi cướp chiếc xe máy của nạn nhân.

Chỉ sau khoảng 4 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 3 đối tượng khi chúng đang tìm nơi tiêu thụ chiếc xe vừa cướp.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận trước đó vài giờ đã thực hiện một vụ trộm xe máy tại phường Tân An. Riêng Hùng và Trần Văn Tính còn gây ra vụ trộm khoảng 4,5 triệu đồng cùng thuốc lá tại một cửa hàng tạp hóa ở phường Ea Kao vào tối 6/7.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục truy bắt Trần Văn Tính và mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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