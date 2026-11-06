Đắk Lắk: Khởi tố người đàn ông dụ dỗ bé gái 13 tuổi để xâm hại tình dục
VOV.VN - Ngày 6/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Tuấn Trung (37 tuổi), trú phường Tân Lập, để điều tra về các hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
Theo điều tra ban đầu, trong thời gian đến các xã phía Tây tỉnh Đắk Lắk làm thuê, Bùi Tuấn Trung ở gần nhà ông M., bố ruột cháu T. (sinh năm 2012). Do nhiều lần đến nhà ông M. uống rượu, Trung làm quen, kết bạn Facebook và nhắn tin với cháu T.
Tháng 6/2025, lợi dụng lúc bố mẹ cháu T. đi vắng, Trung dụ dỗ cháu đến một căn nhà hoang gần đó rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, đối tượng dùng điện thoại giả vờ quay phim để đe dọa, buộc cháu không được kể lại sự việc với người lớn.
Đến tháng 4/2026, Trung tiếp tục nhắn tin dụ cháu T. đến nơi ở của mình thuê rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Cuối tháng 8/2026, gia đình kiểm tra điện thoại của cháu T. mới phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.
Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Bùi Tuấn Trung đã dụ dỗ, xâm hại tình dục cháu T. thời điểm cháu đủ 13 tuổi.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.