Đắk Lắk: Khởi tố người đàn ông dụ dỗ bé gái 13 tuổi để xâm hại tình dục

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian đến các xã phía Tây tỉnh Đắk Lắk làm thuê, Bùi Tuấn Trung ở gần nhà ông M., bố ruột cháu T. (sinh năm 2012). Do nhiều lần đến nhà ông M. uống rượu, Trung làm quen, kết bạn Facebook và nhắn tin với cháu T.

Tháng 6/2025, lợi dụng lúc bố mẹ cháu T. đi vắng, Trung dụ dỗ cháu đến một căn nhà hoang gần đó rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, đối tượng dùng điện thoại giả vờ quay phim để đe dọa, buộc cháu không được kể lại sự việc với người lớn.

Đối tượng Bùi Tuấn Trung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Đến tháng 4/2026, Trung tiếp tục nhắn tin dụ cháu T. đến nơi ở của mình thuê rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Cuối tháng 8/2026, gia đình kiểm tra điện thoại của cháu T. mới phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Bùi Tuấn Trung đã dụ dỗ, xâm hại tình dục cháu T. thời điểm cháu đủ 13 tuổi.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.