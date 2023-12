Đắk Lắk: Phạt tù chung thân người phụ nữ có hành vi buôn bán người

Khống chế người đàn ông dùng dao đe doạ dân, 3 công an Hải Phòng bị thương

VOV.VN - Khi lực lượng công an khống chế, Nguyễn Văn Mạnh đe doạ và ném dao vào Công an xã Hồng Thái (Hải Phòng), gây thương tích cho 3 công an.