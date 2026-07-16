Đắk Lắk triệt xóa 3 đường dây cá độ bóng đá, giao dịch gần 200 tỷ đồng

Thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá trong mùa. World Cup 2026, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Cục C02 và Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng PA05, PA06 phát hiện nhiều nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức cá độ bóng đá với phương thức, thủ đoạn tinh vi nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian thu thập tài liệu, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệt xóa thành công 3 đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 25 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm tại tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai và TP.HCM. Cơ quan công an đã tạm giữ, trích xuất hàng nghìn trang dữ liệu phục vụ điều tra.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh vừa bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Ba đối tượng được xác định cầm đầu các đường dây gồm: Nguyễn Minh Quốc (38 tuổi, trú xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk), Võ Văn Toàn (30 tuổi, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Hoàng Phú (32 tuổi, trú phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, từ đầu mùa World Cup 2026, các đối tượng đã liên hệ với những người chưa rõ lai lịch để nhận các tài khoản cá độ bóng đá cấp Master và Agent, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp dưới nhằm trực tiếp tổ chức cá cược và giao cho các con bạc tham gia.

Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ, các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chế độ tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng, thua.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu mùa World Cup 2026 đến nay, 3 đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.