Đắk Lắk triệt xóa đường dây đánh bạc trên 250 tỷ đồng

Theo đó, sau một thời gian dài kiên trì điều tra, vào chiều (22/2), Phòng CSHS phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắ huy động trên 50 cán bộ, chiến sỹ chia làm 15 tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại 13 điểm ở thành phố Buôn Ma Thuột và 2 điểm tại Đà Nẵng đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc.

Công an thu giữ tiền mặt và tang vật vụ việc tại nhà các đối tượng.

Ngay sau đó, 13 người liên quan được đưa về trụ sở Công an phục vụ công trác điều tra. Bước đầu, công an làm rõ được người cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Thu Thủy, 50 tuổi và Lê Thị Hằng, 55 tuổi, cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khám xét các địa điểm, công an thu giữ 200 triệu đồng tiền mặt, 20 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, phơi đề, sổ sách…liên quan đến hoạt động đánh số đề.

Công an xác định, đường dây này đã hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên 600 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch từ đầu năm cho đến khi bị phát giác là trên 250 tỷ đồng. Thủ đoạn các đối tượng sử dụng đánh đề rất tinh vi, khi không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như viber, zalo, messenger facebook, telegram… Cuối mỗi ngày, sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các tỉnh miền Trung, Bắc để phân thắng, thua; thanh toán chi trả qua chuyển khoản, sau đó xóa tin nhắn, nhật ký chuyển khoản…

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc do Thủy và Hằng cầm đầu tại cơ quan công an.

Hằng cùng một số đồng phạm còn thường xuyên xuống thành phố Đà Nẵng thuê khách sạn ở để hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, nhà của các đối tượng được xây dựng theo kiểu chuồng cọp kiên cố, nhiều lớp cửa, có gắn hệ thống camera giám sát theo dõi hoạt động bên ngoài gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra, phá án.

Qua quá trình điều tra, sáng nay (1/3), Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật./.