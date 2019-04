Đâm chết người tình rồi bỏ trốn

Chiều ngày 21/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, đang truy bắt Trần Văn Tuất, 46 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ để làm rõ về hành vi giết người.



Theo thông tin ban đầu, giữa Tuất và chị N.T.T.D, 36 tuổi, ngụ xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ có tình cảm với nhau, 2 người thuê phòng trọ ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức ở chung như vợ chồng.

Khoảng 15h ngày 21/4, giữa Tuất và chị D. xảy ra mâu thuẫn cãi nhau tại nhà trọ, hai bên lời qua tiếng lại sau đó Tuất cầm dao truy đuổi chị D. Tuy nhiên, chị D. kịp chạy đến một quán nhậu gần nhà trọ nhờ người cứu giúp.

Tại đây, nhiều khách đang nhậu thấy vụ việc liền can ngăn nhưng Tuất vẫn dùng dao đâm vào vùng bụng của chị D. một nhát rồi trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Châu Đức đã đến hiện trường thu thập chứng cứ và truy bắt Tuất. Đến 18h15 cùng ngày, một điều tra viên Công an huyện Châu Đức cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ đến nhà của Tuất nhưng nghi can này đã bỏ trốn./.

Hiện trường nghi án giết người tình rồi tự thiêu ở Bình Dương VOV.VN - Vụ việc đau lòng xảy ra được cho là hai bên xảy ra mâu thuẫn, Đ. dùng dao giết bạn gái rồi tưới xăng, châm lửa đốt cả hai. Nóng 24h: Thông tin mới vụ đột nhập giết người, bị vợ nạn nhân chém VOV.VN -Thiếu nạn nhân 60 triệu đồng do cờ bạc, hung thủ ở Cần Giuộc, Long An nửa đêm mang dao vào nhà sát hại người chồng, sau đó tấn công người vợ.