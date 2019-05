Đâm vợ trọng thương rồi phóng hỏa đốt nhà vì ghen

Chiều tối ngày 20/5, trao đổi với phóng viên một cán bộ xã Châu Quang, huyện Qùy Hợp, Nghệ An xác nhận trên địa bàn xã có xảy ra sự việc trên. Hiện tại vụ việc đang được công an huyện Qùy Hợp đang tiến hành điều tra làm rõ.

Công an khám nghiệm ngôi nhà bị cháy để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Thông tin ban đầu cho biết, sự việc nói trên xảy ra vào chiều 20/5, một người đàn ông tên Yến (trú xóm Đồng Nại, xã Châu Quang) sau khi đi đám cưới về đã dùng dao đâm vợ mình nhiều nhát. Chưa dừng lại ở đó, người này, dùng lửa đốt nhà.

May mắn người dân phát hiện kịp thời nên đã dùng lửa để dập tắt đám cháy.

Sau đó, ông Yến chạy xe ô tô từ nhà đến Công an huyện Quỳ Hợp với ý định đầu thú. Khi đến địa phận thị trấn Quỳ Hợp thì xảy ra va chạm với chiếc ô tô khác. Chiếc xe trên va chạm với ô tô của Yến do một người đàn ông khác điều khiển, người này bị Yến nghi ngờ chính là “tình địch”. Nên sau đó, Yến lao khỏi xe định đánh người đàn ông kia thì được người dân can ngăn.

Hiện trường nơi hai chiếc ô tô va chạm nhau.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp đã cử cán bộ về hiện trường, đưa người vợ đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương nặng nên chị Loan đang được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Hiện tại cơ quan công an đang tạm giữ ông Yến để làm rõ hành vi. Nguyên nhân dẫn đến sự việc được cho là xuất phát từ việc ông Yến nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ khác nên ghen tuông.