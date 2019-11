Dẫn 40 người đến nhà mở nhạc tang, thắp hương đe dọa con nợ

Ngày 28/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Văn Vương (SN 1987); Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997, cùng trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Thăng (SN 1992, trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 28/11.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 2/2018 đến tháng 9/2018, anh Nguyễn Văn Lực (SN 1975, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và Vương có quan hệ vay nợ và góp vốn kinh doanh vào công ty do Lực làm giám đốc. Từ khoảng tháng 2/2018 đến tháng 6/2018, anh Lực đã nhiều lần vay tiền của Vương để đầu tư vào công ty. Ngày 16/7/2018, Vương chốt số tiền anh Lực vay nợ là 1,03 tỷ đồng. Sau khi chốt nợ, hai bên thỏa thuận hợp tác kinh doanh. Theo đó, anh Lực là người chịu trách nhiệm điều hành công ty tìm đầu ra. Còn Vương là người chịu trách nhiệm tìm đầu vào, cung cấp hàng cho công ty.

Đến tháng 8/2018, do xảy ra mâu thuẫn nên giữa anh Lực và Vương chấm dứt hợp tác với nhau. Ngày 15/9/2018, thông qua kế toán của công ty, anh Lực đã trả cho Nguyễn Văn Vương tiền nhập hàng hóa là 400 triệu đồng. Số tiền anh Lực còn nợ Vương trong quá trình hợp tác kinh doanh là 885 triệu đồng (gồm tiền hàng và tiền lợi nhuận kinh doanh của công ty). Đến ngày 16/9/2018, Vương đến nhà anh Lực, sau khi tính toán, giữa hai bên thống nhất chốt tổng số tiền anh Lực nợ Vương là 1,885 tỷ đồng, thời hạn thanh toán nợ là ngày 16/10/2018.

Sau khi chốt nợ, mặc dù chưa đến hạn trả nhưng Nguyễn Văn Vương cùng đồng bọn đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để gây áp lực, ép anh Lực phải trả tiền hoặc chuyển nhượng công ty.

Đỉnh điểm vào khoảng 10h ngày 16/10, Vương, Ngọc, Thăng và khoảng 40 người đi trên 12 ô tô đến nhà anh Lực. Tại đây, Vương cùng đồng bọn đã liên tục chửi bới anh Lực và những người thân trong gia đình. Vương lấy băng rôn, áp phích và tờ rơi treo trước cổng và dán trên tường nhà anh Lực. Ngọc mang loa vào nhà anh Lực mở nhạc tang lễ. Thăng sử dụng bơm kim tiêm đe dọa anh Lực. Vương dùng hương đang cháy khấn vái rồi châm bó hương vào má phải khiến mặt anh Lực bị phỏng rộp nhiều chỗ. Lúc này, Vương yêu cầu anh Lực trả toàn bộ số tiền đang nợ hoặc sang nhượng công ty với giá 2 tỷ đồng nhưng người đàn ông này không đồng ý.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc, Công an xã Nghi Đồng đến hiện trường yêu cầu giải tán thì Vương và đồng bọn đã rời nhà anh Lực, không thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong quá trình ép buộc, đe dọa anh Lực trả nợ, Vương nghĩ anh Nguyễn Văn Luyến, em trai anh Lực là người can thiệp chỉ đạo việc trả nợ nên Vương cùng đồng bọn đã dùng trứng gà thối, thuốc diệt cỏ ném vào cổng, đổ vào sân nhà anh Luyến. Việc ném trứng thối, đổ thuốc diệt cỏ vào sân nhà anh Luyến gây hoang mang, làm đảo lộn cuộc sống người dân xung quanh, làm mất an ninh trật tự, chính quyền phường Hưng Dũng, TP.Vinh đã có văn bản đề nghị làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng.