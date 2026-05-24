Dẫn dụ phụ huynh tham gia các “nhiệm vụ nhận thưởng” và chiếm đoạt tài sản

Theo cảnh báo từ các chuyên gia công nghệ, cứ vào dịp nghỉ hè, hàng loạt fanpage giả mạo các chương trình “Học kỳ Công an”, “Trải nghiệm quân ngũ”, “Trại hè quân đội”, “Khóa tu mùa hè”, “Trại hè kỹ năng”,… lại xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Điều đáng nói, các fanpage này được đầu tư rất chuyên nghiệp, khiến nhiều phụ huynh khó phân biệt thật - giả. Sau khi để lại số điện thoại đăng ký, phụ huynh sẽ được một “nhân viên tư vấn” rất lịch sự liên hệ và gửi lịch học, nội quy, hình ảnh hoạt động như một đơn vị giáo dục chuyên nghiệp.

Tiếp đó, các đối tượng sẽ đưa phụ huynh vào những nhóm chat khoảng 5 đến 6 người. Trong nhóm, nhiều tài khoản giả danh phụ huynh liên tục khoe đã nhận thưởng, hoàn thành nhiệm vụ, hay đăng ký thành công khóa học cho con, nhằm tạo lòng tin và hiệu ứng đám đông. Khi phụ huynh mất cảnh giác, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ tham gia “thực hiện nhiệm vụ nhận thưởng”, yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản. Trước thực trạng này, lực lượng công an khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác.

Trung tá Hà Huy Đức cảnh báo để phụ huynh nâng cao cảnh giác.

Trung tá Hà Huy Đức - Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An - cảnh báo, không có bất kỳ chương trình học hè chính thống nào, mà yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ kiếm tiền hay là nạp tiền, rồi rút tiền hay là chuyển khoản, để tăng tương tác… Đó đều là dấu hiệu lừa đảo. Mọi người nếu thấy các dấu hiệu sau, phải dừng lại ngay: Một là nhắn tin riêng giục chuyển khoản; Hai là kéo vào các nhóm mạng xã hội; Thứ ba là có nhiều tài khoản tung hô trong nhóm, rồi yêu cầu làm nhiệm vụ, hứa hoàn tiền nhận thưởng, rồi nạp tiền để kích hoạt hồ sơ, rồi báo lỗi, yêu cầu nạp thêm. Đó chính là kịch bản lừa đảo có tổ chức chuyên nghiệp. Các bậc phụ huynh tuyệt đối không chuyển tiền, để làm nhiệm vụ dưới bất kỳ hình thức nào.