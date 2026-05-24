Dẫn dụ phụ huynh tham gia các “nhiệm vụ nhận thưởng” và chiếm đoạt tài sản

Chủ Nhật, 18:04, 24/05/2026
VOV.VN - Mỗi dịp hè, trên các mạng xã hội lại xuất hiện quảng cáo về các chương trình mùa hè cho trẻ đầy ý nghĩa. Lợi dụng nhu cầu tìm môi trường học tập, trải nghiệm cho con trong dịp hè, nhiều đối tượng đã lập fanpage giả mạo, để dẫn dụ phụ huynh tham gia các “nhiệm vụ nhận thưởng” và chiếm đoạt tài sản. 

Theo cảnh báo từ các chuyên gia công nghệ, cứ vào dịp nghỉ hè, hàng loạt fanpage giả mạo các chương trình “Học kỳ Công an”, “Trải nghiệm quân ngũ”, “Trại hè quân đội”, “Khóa tu mùa hè”, “Trại hè kỹ năng”,… lại xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Điều đáng nói, các fanpage này được đầu tư rất chuyên nghiệp, khiến nhiều phụ huynh khó phân biệt thật - giả. Sau khi để lại số điện thoại đăng ký, phụ huynh sẽ được một “nhân viên tư vấn” rất lịch sự liên hệ và gửi lịch học, nội quy, hình ảnh hoạt động như một đơn vị giáo dục chuyên nghiệp.

Tiếp đó, các đối tượng sẽ đưa phụ huynh vào những nhóm chat khoảng 5 đến 6 người. Trong nhóm, nhiều tài khoản giả danh phụ huynh liên tục khoe đã nhận thưởng, hoàn thành nhiệm vụ, hay đăng ký thành công khóa học cho con, nhằm tạo lòng tin và hiệu ứng đám đông. Khi phụ huynh mất cảnh giác, các đối tượng bắt đầu dụ dỗ tham gia “thực hiện nhiệm vụ nhận thưởng”, yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản. Trước thực trạng này, lực lượng công an khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác. 

Trung tá Hà Huy Đức cảnh báo để phụ huynh nâng cao cảnh giác.

Trung tá Hà Huy Đức - Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An - cảnh báo, không có bất kỳ chương trình học hè chính thống nào, mà yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ kiếm tiền hay là nạp tiền, rồi rút tiền hay là chuyển khoản, để tăng tương tác… Đó đều là dấu hiệu lừa đảo. Mọi người nếu thấy các dấu hiệu sau, phải dừng lại ngay: Một là nhắn tin riêng giục chuyển khoản; Hai là kéo vào các nhóm mạng xã hội; Thứ ba là có nhiều tài khoản tung hô trong nhóm, rồi yêu cầu làm nhiệm vụ, hứa hoàn tiền nhận thưởng, rồi nạp tiền để kích hoạt hồ sơ, rồi báo lỗi, yêu cầu nạp thêm. Đó chính là kịch bản lừa đảo có tổ chức chuyên nghiệp. Các bậc phụ huynh tuyệt đối không chuyển tiền, để làm nhiệm vụ dưới bất kỳ hình thức nào.

Mai Hạnh/VOV1
Tag: quảng cáo chương trình mùa hè lập fanpage giả mạo để dẫn dụ phụ huynh chiếm đoạt tài sản
Infographic: Cảnh giác thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo để chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Công an cho biết trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn qua hình thức ship COD

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng bị cáo buộc lập nhiều trang Facebook để lừa đảo bán hàng online, chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.

Bắt nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc UBND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (cũ), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

