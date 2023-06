Đang làm rõ vụ nổ súng khiến 1 thanh niên tử vong

Ngày 6/6, Công an huyện Thủ Thừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An tổ chức điều tra làm rõ vụ một thanh niên bị trúng đạn tử vong trên tỉnh lộ 817, ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa trong đêm 5/6.

Nạn nhân tử vong sau tiếng súng nổ. Ảnh CACC

Nạn nhân bước đầu được xác định có biệt danh Tuấn “nhỏ” (SN 1998, ngụ xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa). Tuấn “nhỏ” bị một vết thương nghi do đạn gây ra tại vùng ngực, tử vong trên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h đêm 5/6, nhiều người nghe tiếng la hét, chửi thề của một số thanh niên trên tỉnh lộ 817, sau đó nghe thấy tiếng súng nổ.

Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì thấy Tuấn đã nằm gục trên đường. Người dân đã dùng xe gắn máy đưa Tuấn vào bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong từ trước.

Các đơn vị nghiệp vụ đang tổ chức lấy lời khai một số nhân chứng, trích xuất camera tại khu vực đồng thời tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân để làm rõ, truy xét đối tượng gây án./.