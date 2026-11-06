Đăng thông tin sai sự thật, người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện chị L.T.L. (SN 1988, trú tại xã Hồng Lộc) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến chủ trương triển khai Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc.

Chị L.T.L. bị xử phạt vi phạm hành chính đối với với số tiền 12,5 triệu đồng. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích, chị L.T.L. đã nhận thức được hành vi vi phạm và chủ động gỡ bỏ các nội dung sai phạm. Căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị L.T.L. với số tiền 12,5 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo, mạng xã hội là không gian chia sẻ thông tin rộng rãi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phát tán thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận; không đăng tải, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.