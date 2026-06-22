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Đang xem bóng đá, người đàn ông bị em vợ đâm tử vong

Thứ Hai, 21:48, 22/06/2026
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VOV.VN - Đang xem bóng đá cùng bạn bè tại nhà ở xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên), ông P. bất ngờ bị em vợ dùng dao tấn công, dẫn đến tử vong.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Hưng Yên công bố thông tin ban đầu về vụ án mạng xảy ra đêm 21/6 tại xã Đông Tiền Hải, gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo đó, khoảng 23h10 ngày 21/6, ông T.V.P. (sinh năm 1965, trú tại thôn Hải Nhuận, xã Đông Tiền Hải) đang ngồi xem bóng đá cùng 2 người khác tại nhà riêng thì bất ngờ em vợ là Đào Xuân Hải (sinh năm 1985) trèo qua dậu đột nhập vào nhà. Hải dùng con dao dạng gọt trái cây dài khoảng 20cm đâm nhiều nhát vào anh rể.

Dang xem bong da, nguoi dan ong bi em vo dam tu vong hinh anh 1
Nghi phạm Đào Xuân Hải tại cơ quan công an

Sau khi gây án, Hải nhanh chân trèo dậu bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại ông P. bị trọng thương ở vùng bụng, lưng và cẳng tay. Ông được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải nhưng do vết thương quá nặng nên qua đời tại bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp các ngành chức năng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu phục vụ điều tra làm rõ vụ án mạng; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt kẻ gây án.

Khoảng 7h30 ngày 22/6, nghi phạm Đào Xuân Hải chủ động ra đầu thú tại cơ quan công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra vụ án và xử lý.

Tiến Thắng/VTC News
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