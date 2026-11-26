Chiều 25/11, Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Minh Tâm (41 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) về 2 hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, tối 14/7, Giám đốc Công ty TNHH - TMDV Ý Nhân là bà Phạm Thị Kim Hương cùng cấp phó Vũ Minh Triều đang đứng trước cổng trụ sở Công an phường Long Xuyên thì bị Nguyễn Bảo Sang (SN 2005, cư trú phường Long Xuyên), Lê Minh Tâm (cùng là nhân viên Công ty Ý Nhân) và Nguyễn Thị Bích Thuỷ (SN 1986, vợ của Tâm) chặn đánh.

Lê Minh Tâm làm việc với cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an An Giang).

Nhóm này dùng tay và mũ bảo hiểm hành hung anh Triều, chị Hương cho đến khi lực lượng Công an phường kịp thời ngăn chặn. Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn trong việc chi trả lương cho công nhân.

Căn cứ vào kết quả điều tra và kết luận giám định thương tích, ngày 26/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sang, Tâm và Thuỷ về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong quá trình điều tra, Công an phường Long Xuyên đã nhiều lần gửi giấy triệu tập để làm việc nhưng Tâm không chấp hành. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thay đổi biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tâm.