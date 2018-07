Đánh sập 2 đường dây ma túy “khủng” từ nước ngoài vào Việt Nam

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an và Đoàn 3 - Đặc nhiệm Biên phòng phía Nam phối hợp với một số đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia, thu giữ 179 bánh heroin.

Một đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam bị bắt.

Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam do Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghê An) cầm đầu, với số lượng ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại TPHCM. Dưới trướng của Hiệu còn có ít nhất 6 đàn em khác, ngụ TPHCM và tỉnh Nghệ An tham gia đưa ma túy từ biên giới Lào qua một số cửa khẩu tại khu vực miền Trung để vào Việt Nam, rồi đưa về TPHCM.

Quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện số ma túy này liên tục được 2 người dùng xe máy luân phiên nhận hàng rồi mang đi tiêu thụ. Chiều tối 11/7, khi các đối tượng này đang giao ma túy tại Chung cư Oriental, số 685 Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM thì các trinh sát bất ngờ ập đến bắt giữ.

Tang vật vụ án

Qua đấu tranh khai thác và khám xét 7 địa điểm, ban chuyên án thu được 179 bánh heroin, 70 triệu đồng tiền Việt Nam, 450.000 Kíp lào, 850 USD, 2 xe ô tô; bắt giữ 7 đối tượng khác.

Trước đó, cuối tháng 5/2018, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C47 - Bộ Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, Đặc nhiệm biên phòng miền Nam cũng phối hợp với Công an TPHCM và tỉnh Long An đánh sập đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia qua khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An về Việt Nam, bắt được 12 đối tượng, thu giữ 103.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 39 bánh heroin, khoảng 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá, cùng ô tô, xe gắn máy và nhiều tài liệu giấy tờ liên quan.

Hiện các đối tượng và toàn bộ tang vật của 2 chuyên án đã được bàn giao cho cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục thụ lý và mở rộng điều tra./.