Đánh sập đường dây lừa đảo bằng hình thức “trúng thưởng“

Sáng 23/12, Đại tá Đặng Hoài Sơn – PGĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, tạm giữ nhiều đối tượng liên quan.



Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện hơn 10 ổ nhóm với hàng chục đối tượng chuyên dùng điện thoại gọi điện lừa đảo người dân. Từ tháng 6 - 12/2019, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện Kỳ Anh khám xét 20 địa điểm khác nhau, triệu tập nhiều đối tượng thu giữ 1 máy tính xách tay, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận mua các thẻ sim “rác” không đăng ký chính chủ, gọi điện cho người dân xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên hoặc người có chức vụ của các nhà mạng… thông báo số thuê bao của người bị hại trúng thưởng một gói quà (trị giá hàng trăm triệu đồng bao gồm hiện vật là xe máy có giá trị lớn như SH, Air Blade… cùng với tiền mặt).

Sau đó, yêu cầu bị hại làm hồ sơ nhận thưởng, chuyển tiền gồm các loại phí vận chuyển, hoa hồng cho người thông báo trúng thưởng, phí tổ chức sự kiện trao thưởng, trích tiền làm từ thiện… Tất cả đều dưới hình thức chuyển thẻ cào điện thoại cho các đối tượng.

Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng sẽ cho bị hại số điện thoại của đồng bọn nói rằng người này cũng trúng thưởng, rồi yêu cầu không được nói cho ai nếu không sẽ cắt giải. Sau khi nhận được tiền, một số đối tượng khác giả danh cán bộ Sở GTVT, CSGT yêu cầu người này tiếp tục gửi thẻ cào để làm biển số xe đã trúng trưởng. Khi đã lừa được tiền, các đối tượng sẽ vứt sim hoặc thêm vào danh sách hạn chế của điện thoại để người bị hại không thể liên lạc được nữa.

Số thẻ cào lừa đảo được, các đối tượng sẽ bán lại với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị thực của thẻ để lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.