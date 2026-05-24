Danh tính 5 đối tượng buôn bán hàng cấm hơn 20 tỷ đồng

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy (anh trai của Huy), Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy.

Theo điều tra ban đầu, đường dây này bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2025. Các đối tượng tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với phương thức rất tinh vi. Chúng chia vai trò cụ thể cho từng thành viên, sử dụng nhiều tài khoản liên lạc bảo mật và giao nhận hàng cực kỳ kín đáo.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch của đường dây này đã lên tới hơn 20 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.