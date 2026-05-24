Danh tính 5 đối tượng buôn bán hàng cấm hơn 20 tỷ đồng

Chủ Nhật, 12:08, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

Công an TPHCM vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán khí cười (N2O) quy mô lớn, khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can với số tiền giao dịch lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy (anh trai của Huy), Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy.

5 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, đường dây này bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2025. Các đối tượng tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với phương thức rất tinh vi. Chúng chia vai trò cụ thể cho từng thành viên, sử dụng nhiều tài khoản liên lạc bảo mật và giao nhận hàng cực kỳ kín đáo.

 

Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch của đường dây này đã lên tới hơn 20 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Theo Đàm Đệ/vietnamnet
Tag: Công an TPHCM triệt phá buôn bán khí cười N2O bắt tạm giam
Buôn bán hàng cấm là khí cười, ông chủ Lounge Gas Remix bị tạm giữ
Buôn bán hàng cấm là khí cười, ông chủ Lounge Gas Remix bị tạm giữ

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 13 đối tượng, trong đó có Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1987), ông chủ Lounge Gas Remix có địa chỉ ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động
Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động

VOV.VN - Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, bị cáo buộc nhận hàng tỷ đồng của nhiều người với hứa hẹn đưa đi làm việc tại Hàn Quốc.

Tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi khiến nạn nhân mang thai
Tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi khiến nạn nhân mang thai

VOV.VN - Thông qua mạng xã hội đối tượng đã quen biết cháu N, sau đó nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khiến nạn nhân mang thai.

