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Danh tính hai đối tượng cầm kiếm cố thủ 9 giờ trên mái nhà ở Thanh Hóa

Thứ Ba, 18:44, 27/10/2026
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VOV.VN - Ngày 27/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức về vụ hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà tại xã Hà Long. Hai người được xác định là Nguyễn Đình Cường (sinh năm 1993) và Bùi Văn Quyền (sinh năm 1994), cùng trú tại xã Kiến Hải, TP Hải Phòng, là bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

 

Theo đó, sáng ngày 26/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố Hải Phòng trao đổi và đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp xác minh đối tượng Nguyễn Đình Cường, sinh năm 1993, trú tại thôn Lão Phú, xã Kiến Hải, Tp Hải Phòng và Bùi Văn Quyền, sinh năm 1994, trú tại thôn Lão Phong, xã Kiến Hải là bị can trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp Hải Phòng thụ lý.

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Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Bùi Văn Quyền . Ảnh:CA Thanh Hóa.

Sau khi nhận đề nghị phối hợp từ Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hà Long xác minh nơi lẩn trốn của Cường và Quyền. Hai người được phát hiện ở trong nhà bà Đoàn Thị Lan (sinh năm 1979), tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long. Căn nhà này được Lang Thị My (sinh năm 2004), trú tại thôn Thuận Hòa, xã Thạch Lập, thuê ở từ giữa tháng 10/2026. My đã đăng ký cư trú theo quy định và có quen biết Cường, Quyền từ trước.

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Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Cường. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Khoảng 12h15 ngày 26/10, khi công an đến nhà trọ của My để làm việc, Cường và Quyền đang trốn trên tầng 2 liền trèo lên mái nhà. Bị yêu cầu xuống làm việc, cả hai không chấp hành mà dùng bình xịt hơi cay, kiếm, ném mảnh kính và gạch vỡ về phía lực lượng chức năng để chống trả, cố thủ.

Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó huy động Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Công an xã Hà Long và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bao vây căn nhà. Việc tiếp cận hai đối tượng gặp khó khăn do căn nhà 3 tầng nằm giữa cánh đồng, không có công trình xung quanh; lối lên khu vực cố thủ qua cửa tum chỉ đủ một người chui qua. Trong khi đông người dân tập trung theo dõi, lực lượng chức năng vừa tìm cách khống chế hai đối tượng, vừa phải bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

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Vũ khí (kiếm) đối tượng sử dụng để chống trả lại lực lượng chức năng. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, với phương châm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng chức năng, Nhân dân và đối tượng, các lực lượng đã hiệp đồng triển khai các phương án, tiến hành vận động, thuyết phục Cường và Quyền bỏ vũ khí, chấp hành để hưởng khoan hồng của pháp luật. Trong quá trình vận động, các đối tượng có biểu hiện tâm lý hoang mang, bất thường, nhiều thời điểm có biểu hiện tâm lý tiêu cực, la hét, thậm chí có hành động đe doạ tự sát…

Sau khoảng 9 giờ cố thủ trên mái nhà, đến 21h ngày 26/10, Cường và Quyền hạ vũ khí, chấp nhận đầu thú. Cuộc vây bắt kết thúc an toàn.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Cường và Quyền khai đã mua ma túy từ TP Hải Phòng rồi đến nhà trọ của My tại Thanh Hóa vào khoảng 20h ngày 25/10. Sáng hôm sau, cả ba cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và chống người thi hành công vụ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá và Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hải Phòng phối hợp điều tra mở rộng, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Lê Hải/VOV.VN
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