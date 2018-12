Dấu ấn phòng chống tham nhũng 2018: Một năm ấn tượng ​

Năm 2018, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ; khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước với những vụ án lớn, với hình thức xử lý nghiêm minh dành cho những người tưởng chừng được “miễn trừ”, những lĩnh vực tưởng chừng “bất khả xâm phạm”.

Những ngày đầu tiên của năm 2018, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 đồng phạm bị đưa ra xét xử trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Một tín hiệu cho thấy công tác phòng chống tham nhũng không có "vùng cấm", không có ngoại lệ.

Hàng loạt vụ án lớn được đưa ra xét xử trong năm 2018.

Hàng loạt vụ án lớn, phức tạp; hàng loạt cán bộ cao cấp của Đảng bị xử lý kỷ luật, bị đưa ra xét xử trước pháp luật. Đáng tiếc, họ đã từng có công lao với đất nước, đã từng được trui rèn qua nhiều thử thách trong những thời điểm vô cùng khó khăn. Nhưng trước sự cám dỗ của đồng tiền, trước sự lôi kéo của vật chất tầm thường, trước sự tha hóa do không thường xuyên tu dưỡng, họ đã không giữ được mình và gục ngã. Vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng liên quan đến cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử trong tháng 11 vừa qua là ví dụ điển hình.

Qua theo dõi công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2018, Giáo sư-Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá: “Tôi cho rằng, nóng bỏng nhất là câu chuyện tham nhũng, cả tham nhũng lớn và cực lớn, trong đó có cả tham nhũng vặt những việc tầm thường, nhếch nhác nó làm méo mó danh dự, nhân cách người đảng viên, tất cả những vụ án lớn xảy ra vừa rồi cho thấy thực trạng xót xa này. Nhân dân cũng thấy Đảng ta đã có chuyển động tích cực trong quyết tâm chống tham nhũng, công khai đưa ra xét xử, không có ngoại lệ nào”

Năm 2018, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ với những con số ấn tượng. Từ 1/10/2017 đến 30/9/2018, qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 78 vụ, 106 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng; Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 40 vụ, 87 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng (tăng 66,7% số vụ). Cơ quan điều tra của lực lượng Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 427 vụ án, 889 bị can phạm tội về tham nhũng; đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 212 vụ, 488 bị can.

Đáng nói là so với năm 2017, số đối tượng bị phát hiện, xử lý do có hành vi tham nhũng nhiều hơn và ở diện rộng hơn, đặc biệt trong đó có cả những đối tượng là cán bộ trong quân đội, công an, những ngành mà bấy lâu nay dư luận vẫn e ngại vì sẽ khó “đụng tay” vào khi có vi phạm. Điều này càng thể hiện rõ tinh thần không có "vùng cấm", không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

PC_Article_Middle

Luật an ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019: Siết chặt hoạt động trên mạng VOV.VN - Luật An ninh mạng với 7 chương, 43 điều đã được gần 87% tổng số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua ngày 12/6/2018.

Ông Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa 12 cho rằng: “Điều đó cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng ta, sự chỉ đạo của BCT, Ban chấp hành TW, của đồng chí Tổng Bí thư với tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng là kiên quyết, triệt để, không khoan nhượng, không có vùng cấm không có ngoại lệ và thậm chí là không có điểm dừng.

Như đồng chí Tổng Bí thư đã nói: Lò đã cháy thì củi khô, củi tươi đều phải cháy hết. Không chỉ là kiểm tra, xử lý đối với cán bộ đảng viên đương chức, mà những cán bộ đảng viên đã nghỉ hưu, kể cả các tướng lĩnh khi có khuyết điểm, sai phạm vẫn được xem xét xử lý nghiêm minh, đồng bộ, kể cả kỷ luật của Đảng, hành chính và pháp luật”

Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cũng khẳng định: "Năm 2018 là một năm công tac đấu tranh phòng chống tham nhũng rất quyết liệt, tất cả những ai dù ở vị trí nào mà khi có sai phạm đều bị xử lý theo đúng tính chất, mức độ về kỷ luật đảng, quy định của pháp luật.

Một năm chúng ta xử lý kỷ luật, truy tố, xét xử cả Ủy viên Bộ Chính trị trở xuống, rồi một loạt tướng lĩnh. Vì thế cuộc đấu tranh chống tham nhũng khơi dậy được lòng tin trong trong nhân vốn một số năm trước đã có dấu hiệu xói mòn, bây giờ người dân tin tưởng”

Kết quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ sau Đại hội 12 của Đảng tới nay và dấu ấn trong năm 2018 đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; tạo thành phong trào mạnh mẽ, thúc đẩy sự đoàn kết, chung tay đẩy lùi, tiến tới triệt bỏ những “con sâu mọt”, những “ ung nhọt” đã và đang làm làm yếu đi cơ thể của Đảng, gây bức xúc trong nhân dân./.

Những phiên tòa “dậy sóng” dư luận năm 2018 VOV.VN -Trong năm 2018, nhiều vụ án lớn một cách nghiêm minh, đúng pháp luật dù nhiều bị cáo là người từng giữ chức vụ cao, được dư luận quan tâm.