Đấu tranh với tội phạm có tổ chức: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Mở đầu từ một đợt kiểm tra hành chính tại quán H2, ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa rạng sáng ngày 2/5/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện 4 đối tượng dương tính với ma tuý. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra bắt giữ một số đối tượng. Đáng chú ý, từ các đối tượng này, cơ quan điều tra đã lần ra một đường dây sản xuất khí cười quy mô lớn.

Triệt phá đường dây sản xuất khí cười quy mô lớn ở Thanh Hóa

Xác định đây là đường dây hoạt động khép kín, rất tinh vi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 5 tổ công tác, với các mũi tấn công tinh nhuệ; phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Công an các xã, phường có liên quan tổ chức bao vây, khám xét khẩn cấp đồng loạt tại 3 nhà xưởng các đối tượng thuê và đặt máy móc để sản xuất khí N2O.

Tổng số tang vật mà Cơ quan điều tra đã thu giữ từ vụ án gồm: 850 bình kim loại, trong đó có 373 bình khí N2O, 477 vỏ bình dùng để chứa khí N2O; tạm giữ 27 tấn và quy trữ 110 tấn nguyên liệu sản xuất khí N2O để xác minh làm rõ nguồn gốc và 3 hệ thống dây chuyền, máy móc để sản xuất khí N2O. Đối với các chất ma túy, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 85g Ketamine; 10g Heroine; 5 túi ma tuý nước vui...

Thượng tá Trịnh Văn Phú, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an Tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Hoạt động của tội phạm rất tinh vi, khép kín trong một tổ chức, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các đối tượng không biết công việc của nhau, mục tiêu của chúng là che dấu, không để cơ quan chức năng phát hiện, nếu đối tượng nào bị bắt đối tượng đó chịu trách nhiệm không liên quan đến đối tượng khác".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa Phòng Cảnh sát hình sự thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Ý

Được sự chỉ đạo sát sao từ Bộ Công an, Ban giám đốc công an tỉnh, tinh thần quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa không chỉ đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn liên tỉnh, mà còn tập trung lực lượng, liên tiếp đấu tranh, triệt xóa nhiều băng, ổ nhóm tội phạm, bắt giữ nhiều trùm giang hồ cộm cán, được dư luận nhân dân trong tỉnh quan tâm, đồng tình.

Nổi bật như, ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; sinh năm 1981; ngụ phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) để điều tra do có liên quan băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do trùm giang hồ Vi "ngộ" cầm đầu.

Trước đó, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sĩ"; sinh năm 1984, ngụ phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) liên quan tới đường dây sản xuất, buôn bán khí cười và mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý quy mô lớn ở nhiều tỉnh thành mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá trước đó.

Một cái tên đáng chú ý nữa tại Thanh Hóa là Tuấn “thần đèn” cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về 2 tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các quyết định, lệnh đối với Nguyễn Huy Tùng

Những cái tên đáng chú ý khác như, Nguyễn Huy Tùng, Tài "bu", và mới nhất là ngày 15/7 Bùi Quốc Ý - tức Ý “ẻng” cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá triệu tập, khám xét nơi ở. Ý "ẻng" là em trai của Bùi Quốc Đạt (tức Đạt "ma") - trùm giang hồ cộm cán ở xứ Thanh, đang chấp hành án tù. Anh em Đạt, Ý và băng nhóm Tuấn "thần đèn" hay Vi "ngộ" có nhiều hoạt động mờ ám trong các hoạt động khai khoáng ở Thanh Hóa. Trong đó, Đạt "ma" từng nhiều lần "vào tù, ra tội", còn Ý "ẻng" từng có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích, hoạt động tín dụng đen, kinh doanh khoáng sản.

Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết quả này thể hiện rõ sự quyết liệt trong đấu tranh triệt xóa các băng, ổ, nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh của công an tỉnh Thanh Hoá và sẽ tiếp tục được thực hiện với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tất cả vì sự bình yên trong cuộc sống của người dân.

"Đối với các đối tượng cộm cán, lâu nay công an Thanh Hóa và cơ quan cảnh sát điều tra đã đấu tranh quyết liệt. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng của cơ quan cảnh sát điều tra cũng như công an các xã, phường tiếp tục đấu tranh, mở rộng làm rõ các đối tượng trong vụ án có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Đại tá Trịnh Văn Giang nói.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt những đối tượng cầm đầu, cộm cán, nhiều năm lộng hành ở xứ Thanh lần lượt bị bắt giữ. Điều này đã góp phần lập lại an ninh trật tự, phát triển kinh tế địa phương, được người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.