Đề nghị triệu tập các CSGT đến phiên xử vụ mua bán 'logo xe vua'

Ngày 19/4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “đưa hối lộ”, “làm môi giới hối lộ” đối với bị cáo Nguyễn Văn Thới, Lê Thị Cẩm Vân, Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cùng 7 đồng phạm. Trong ảnh, bị cáo Nguyễn Văn Thới được áp giải đến tòa. (Ảnh: Báo Lao động) Đây là vụ án mua bán logo xe “vua” cho khoảng 15.000 lượt ô tô, thu về gần 23 tỉ đồng và Thới, Vân đã dùng một phần số tiền này để đưa hối lộ cho 80 cán bộ CSGT, Thanh tra GT (bao gồm cả bị cáo Chân) trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Trong ảnh, bị cáo Nguyễn Cảnh Chân được áp giải đến tòa. (Ảnh: Dân trí) 8h30’ phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán "logo xe vua” bắt đầu diễn ra, do nhiều hạng mục của TAND TP.HCM đang được sửa chữa duy tu nên phiên tòa diễn ra chậm hơn khoảng 30 phút so với dự kiến. Trong ảnh, bị cáo Lê Thị Cẩm Vân. (Ảnh: Dân trí) Trong ảnh, các bị cáo liên quan vụ mua bán lo go "xe vua" tại phiên tòa. (Ảnh: Báo Giao thông) Liên quan đến vụ án, có 80 CSGT, thanh tra giao thông được cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc, lấy lời khai. Tuy nhiên, chỉ duy nhất bị cáo Chân bị khởi tố, truy tố và xét xử. Trong ảnh, bị cáo Nguyễn Văn Thới tại phiên tòa. (Ảnh: Báo Giao thông) Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, một số luật sư bào chữa cho rằng, một số vụ hối lộ xảy ra ở Đồng Nai. Các bị cáo khai đưa hối lộ cho công an tỉnh Đồng Nai vì vậy cần triệu tập những người này để làm rõ việc hối lộ có xảy ra hay không. Trong ảnh, bị cáo Nguyễn Cảnh Chân-CSGT duy nhất bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án này về tội môi giới hối lộ. (Ảnh: Báo Pháp luật TPHCM) Tuy nhiên, hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng quá trình điều tra và cáo trạng xác định toàn bộ CSGT, thanh tra giao thông mà các bị cáo khai đã đưa hối lộ không thừa nhận đã nhận tiền từ các bị cáo, không liên quan trong vụ án này nên không triệu tập. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM) Theo đó, từ năm 2014 đến tháng 8/2015, với việc bán logo “Garage Thành Đô”, nhóm bị cáo Thới đã quản lý 1.457 xe, thu về 22,794 tỉ đồng. Trong đó, Thới và các đồng phạm trong đường dây của mình khai chi gần 5 tỉ đồng để đưa hối lộ 79 lần cho CSGT, thanh tra giao thông, mỗi lần đưa từ 9 - 300 triệu đồng. Trong ảnh, các logo bị công an thu giữ. (Ảnh: Thanh niên) Kết quả điều tra cho thấy, 2 đối tượng Thới và Thái đã bán được khoảng 15.000 lượt logo, thu lời bất chính gần 23 tỉ đồng. Cả hai dùng một phần số tiền này đưa hối lộ. Cụ thể, Thới đưa hối lộ 79 lần với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng và lần đưa nhiều nhất là 150 triệu đồng. Trong ảnh, phiên tòa xét xử băng nhóm in bán logo xe ‘vua’. (Ảnh: Tiền Phong) Đồng thời Thới nhờ Nguyễn Hữu Nghĩa chuyển 110 triệu đồng để đưa cho một cán bộ tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai và chuyển cho Nguyễn Cảnh Chân gần 1,3 tỉ đồng để đưa cho một số cán bộ CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Tiền Phong) Đối với đường dây do Lê Thị Cẩm Vân cầm đầu,Vân khai là chủ doanh nghiệp vận tải gạch, xe thường bị xử phạt lỗi chở quá tải nên quen biết một số cán bộ thanh tra giao thông, CSGT và nhờ họ giúp. Đến thời điểm bị bắt, Vân và đồng phạm đã bán logo thu về gần 8 tỷ đồng. Một phần số tiền này được dùng để đưa hối lộ.Trong ảnh, bị cáo Thới tại phiên tòa. (Ảnh: Báo Giao thông) Tại tòa, nhiều bị cáo khác khai từng đưa hối lộ cho đích danh một số cán bộ Đội 7, Đội 8 Thanh tra giao thông TP.HCM. Tuy nhiên các bị cáo này cũng khẳng định CQĐT chỉ cho nhận dạng qua ảnh, một số người bị cáo biết mặt vì đã từng xử phạt các xe vi phạm của mình. Tuy nhiên CQĐT chưa cho họ đối chất với những người mà họ khai đã đưa hối lộ. (Ảnh: Công lý xã hội)./.

