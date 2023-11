Đề nghị truy tố 5 cựu cán bộ, nhân viên phòng giao dịch ngân hàng ở Khánh Hòa

"Không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Chiều 10/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi toạ đàm "Phát huy vai trò báo chí, truyền thông Công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" gắn với tổng kết, trao giải báo chí về phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2022-2023 trong lực lượng Công an nhân dân.