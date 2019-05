Đề nghị truy tố nguyên Hiệu trưởng dâm ô với nam học sinh ở Phú Thọ

Liên quan đến sự việc Hiệu trưởng bị khởi tố vì hành vi dâm ô với hàng chục nam sinh, ngày 29/5, Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra gửi đến VKSND huyện Thanh Sơn và đề nghị truy tố đối với bị can Đinh Bằng My - nguyên Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian cuối năm 2016 đến tháng 12/2018, ông My nhiều lần gọi các nam sinh lớp 7,8,9 của trường lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập.

Bị can Đinh Bằng My - nguyên Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn. Tại đây, ông My yêu cầu các em học sinh nằm lên giường ngủ, cởi hết quần áo rồi sờ mó các bộ phận sinh dục của nạn nhân. Ông này cũng yêu cầu các nam sinh sờ bộ phận sinh dục của mình để thỏa mãn dục vọng.



Mỗi lần thực hiện xong, ông My thường cho nạn nhân ăn bánh kẹo, đưa 20-50 nghìn đồng và dặn không được nói chuyện với ai.

Trước đó, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Đinh Bằng My (SN 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ), nguyên Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Cùng ngày 15/12, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Sơn ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can đối với Đinh Bằng My./.

