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Đề xuất các trường hợp có thể nộp tiền để hưởng án treo, thay thế hình phạt tù

Thứ Sáu, 05:31, 17/07/2026
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VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, quy định về án treo tại Điều 65 được đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng trường hợp người bị phạt tù được xem xét hưởng án treo.

Bộ Công an vừa trình Chính phủ dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đồng thời lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 16/7. Theo dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, quy định về án treo tại Điều 65 được đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng trường hợp người bị phạt tù được xem xét hưởng án treo.

Theo đó, đối với người bị xử phạt tù không quá 3 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù thì Tòa án cho hưởng án treo. Thời gian thử thách được ấn định từ 1 năm đến 5 năm.

De xuat cac truong hop co the nop tien de huong an treo, thay the hinh phat tu hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Trọng Phú)

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất quy định người bị xử phạt tù không quá 5 năm cũng có thể được Tòa án quyết định cho hưởng án treo.

Cụ thể, việc xem xét áp dụng được căn cứ vào nhân thân của người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và đánh giá của Tòa án về việc không cần thiết phải bắt người đó chấp hành hình phạt tù. Quy định này áp dụng đối với trường hợp không thuộc diện hưởng án treo dành cho người bị phạt tù không quá 3 năm.

Khi quyết định cho hưởng án treo trong trường hợp này, Tòa án đồng thời quyết định mức tiền người bị kết án phải nộp để thay thế hình phạt tù và ấn định thời gian thử thách từ 1 năm đến 2 năm. Như vậy, theo đề xuất, người bị phạt tù trên 3 năm đến không quá 5 năm có thể được hưởng án treo, đồng thời phải nộp tiền thay thế hình phạt tù, nếu đáp ứng các điều kiện được quy định và được Tòa án xem xét, quyết định.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo phải thực hiện các nghĩa vụ theo Luật Thi hành án hình sự, đồng thời chịu sự giám sát, giáo dục của cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

Nếu người hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ từ 2 lần trở lên, Tòa án có thể buộc người đó chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp phạm tội mới, người này phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới.

Việc bổ sung cơ chế này nhằm nâng cao tính nhân đạo, linh hoạt trong xử lý tội phạm; tạo cơ hội cải tạo tại cộng đồng cho người phạm tội, đồng thời góp phần giảm tải cho các cơ sở giam giữ và khắc phục khoảng trống pháp lý.

Trọng Phú/VOV.VN
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