Đề xuất tăng mức phạt cho hành vi dâm ô, sàm sỡ lên 5 triệu đồng

Bộ Công an vừa công bố dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy và phòng, chống bạo lực gia đình.

Dự thảo gồm 4 chương, 72 điều, trong đó đáng chú ý là đề xuất tăng mức tiền phạt đối với hành vi dâm ô, quấy rối tình dục, kích dục ở nơi công cộng...

Những hành vi dâm ô như cưỡng hôn trong thang máy bị đề xuất phạt lên đến 5 triệu đồng.

Theo Khoản 4, Điều 5 quy định việc xử phạt các vi phạm về trật tự công cộng, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi mà không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự; sàm sỡ, quấy rối tình dục; khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng.

Việc thay đổi mức tiền phạt đối với các hành vi dâm ô, quấy rối được xem là có cơ sở xác đáng. Bởi trong thời gian vừa qua, liên tục có những trường hợp dâm ô gây bức xúc dư luận, nhưng chỉ bị những mức phạt thiếu tính răn đe (điển hình như trường hợp Đỗ Mạnh H. cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy ở Hà Nội nhưng chỉ bị phạt 200.000 đồng). Điều này khiến nhiều người lo ngại mức phạt quá nhẹ sẽ "khuyến khích" các trường hợp dâm ô tiếp diễn.

Theo hành lang pháp lý hiện hành, người vi phạm chỉ bị xử phạt 100.000 - 300.000 đồng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ quy định hành vi "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác".

Điều 4 của Dự thảo về quy định về xử phạt trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình cũng nêu rõ: Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 40 triệu đồng, đối với tổ chức là 80 triệu đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Người gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng từ 22h đến 6h ngày hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tối đa một triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi gây ứ đọng rác thải làm mất vệ sinh chung, đi vệ sinh không đúng nơi quy định bị phạt tiền 300.000-500.000 đồng./.