Đến năm 2020, phấn đấu giảm 5% tội phạm hình sự

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị

Năm qua, Cục Hình sự phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng

Báo cáo tại Hội nghị chỉ rõ, năm 2018, Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc đã phát huy và thể hiện được vai trò nòng cốt, đặc biệt là có nhiều cố gắng, nỗ lực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự. Do đó, phạm pháp hình sự giảm 0,61%, góp phần kiềm chế và làm giảm đa số các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự chung cả nước đạt 82,32%, nhiều loại tội phạm đạt tỷ lệ điều tra khám phá cao như chống người thi hành công vụ 97,8%; giết người 97,2%; cưỡng đoạt tài sản 94,6%; hiếp dâm 92,2%; hiếp dâm trẻ em 91,1%; cố ý gây thương tích 87,3%.

Đã khẩn trương điều tra, khám phá và nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (như giết người cướp tài sản, cướp ngân hàng, tiệm vàng liên tuyến, liên tỉnh; triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”...), được Quốc hội, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Theo đó, năm qua, Cục Cảnh sát hình sự đã điều tra, khám phá 43.826 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 87.769 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,32%. Triệt phá 2.721 băng, nhóm tội phạm các loại. Lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc thụ lý 61.733 vụ án, 94.714 bị can, trong đó khởi tố mới 42.841 vụ, 68.299 bị can; chuyên Viện kiểm sát đề nghị truy tố 35.285 vụ án, 67.129 bị can; đình chỉ 2.027vụ án, 1.626 bị can. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4.881 đối tượng truy nã, trong đó có 1.190 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Toàn quốc hiện còn 11.914 đối tượng truy nã, trong đó có 4.747 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Cùng với đó, Cục Hình sự đã chủ động tham mưu với Bộ triển khai một số Kế hoạch đấu tranh chuyên đề chống tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm trộm cắp tài sản... Đã tập trung đầu tranh mạnh, có trọng tâm, trọng điểm vào một số loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự có tổ chức, triệt phá 2.721 băng nhóm tội phạm (tăng 11,06% so với năm 2017), qua đó không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen”, không để tồn tại các “điểm nóng về tội phạm hình sự gây bức xúc trong nhân dân.

Với những thành tích, chiến công đó, Cục Cảnh sát hình sự đã được lãnh đạo Bộ nhiều lần gửi Thư khen; hơn 34 lượt tập thể và 185 lượt cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen các loại. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, Cục Cảnh sát hình sự được tặng Cờ thi đua của Bộ.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng một đơn vị cấp Phòng thuộc Cục Cảnh sát hình sự.

Phấn đấu đến năm 2020 giảm 5% tội phạm hình sự

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, trong đó đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh Cục Cảnh sát hình sự cần thực hiện mục tiêu năm 2019 giảm ít nhất 3% tội phạm theo Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ: Tức là riêng các vụ phạm pháp hình sự phải giảm khoảng 1500 vụ, mỗi ngày giảm hơn 4 vụ và phấn đấu đến năm 2020 giảm 5% tội phạm hình sự. Do vậy, từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hình sự phải nhận thức sâu sắc về yêu cầu, trách nhiệm phòng ngừa tội phạm; triển khai đồng bộ, kết hợp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Lực lượng cần thực sự lắng nghe, tương tác với nhân dân; tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động hệ thống chính trị toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng phòng ngừa, tố giác tội phạm…

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn và tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi cả nước, Cục Cảnh sát hình sự phải tập trung rà soát và áp dụng đối sách, không để các băng nhóm hình thành, tồn tại, hoạt động gây phức tạp, đấu tranh triệt phá các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, băng nhóm sử dụng vũ khí “nóng”, núp bóng doanh nghiệp…

PC_Article_Middle

Triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 285 của Ban Chủ nhiệm Đề án 2 về “Phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tiến hành điều tra cơ bản, phòng ngừa, đấu tranh đối với hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh tài chính, cầm đồ, cờ bạc…

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự ngay sau Hội nghị này cần khẩn trương hoàn chỉnh chương trình công tác năm 2019, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Phòng, từng cán bộ, chiến sỹ thực hiện theo từng tháng, từng quý và tổ chức triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2019 đến cán bộ, chiến sỹ. Trong đó, tập trung thực hiện nổi bật, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 theo Điện số 481/ĐK-KH của đồng chí Bộ trưởng./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Cùng ngày, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018; triển khai công tác năm 2019. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an đối với 5 đồng chí Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng là: Thiếu tướng Phạm Văn Thế; Đại tá Trần Quang Ngọc; Đại tá Nguyễn Bạch Đằng; Đại tá Hoàng Ngọc Bích và Đại tá Nguyễn Văn Yên./.

Hình sự phá đường dây lô đề tiền tỷ giao dịch qua điện thoại di động Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá đường dây lô đề với số tiền lên tới hàng tỷ đồng, đặc biệt chúng chỉ giao dịch qua điện thoại di động. Video: “Quả đấm thép” 363 có kéo giảm tội phạm hình sự ở TP.HCM? VOV.VN - Các tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là 363) của Công an TP.HCM đã xử lý hơn 360 trường hợp vi phạm, kéo giảm đáng kể tội phạm hình sự. Vụ xe Range Rover đâm nữ sinh: Không đủ điều kiện khởi tố hình sự VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Hai Bà Trưng đã thông báo kết quả giám định thương tật của cháu Trang là dưới 61% nên sẽ không khởi tố vụ án. Đặc nhiệm hình sự tung cước đá văng tên cướp giật ở trung tâm TPHCM VOV.VN - Đặc nhiệm hình sự Công an quận 1, TPHCM đã khống chế bắt giữ Châu Mộng Thanh khi tên này vừa ra tay cướp giật tài sản của người đi đường.