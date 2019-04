Đến trụ sở đối tác làm việc, một Phó Giám đốc bị đánh đập và doạ giết

Chiều tối 22/4, Trung tá Phạm Quang Trung, Trưởng Công an phường 25 quận Bình Thạnh (TPHCM), cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh vụ việc một người đàn ông bị nhóm đối tượng khoảng 10 người hành hung khi đến liên hệ công tác tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Úc, tầng 8, toà nhà Pearl Plaza, số 561B đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Nạn nhân bị nhiều vết thương trên mặt.



Nạn nhân bị hành hung được xác định là ông Nguyễn Tùng Thiện (35 tuổi), Phó Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại Kim Hoa.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Thông tin ban đầu cho biết, Công ty Xây dựng và Thương mại Kim Hoa có cho Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Úc thuê dàn giáo và thi công một số hạng mục công trình tại một dự án du lịch ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận do công ty Việt Úc làm chủ đầu tư. Hơn 1 năm qua, phía Công ty Kim Hoa yêu cầu chủ đầu tư thanh toán công nợ nhưng phía chủ đầu tư cố tình kéo dài thời gian.

Lúc 16h ngày 17/4, ông Thiện cùng với 1 nhân viên đến trụ sở Công ty Việt Úc yêu cầu lãnh đạo công ty này thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Ít phút sau, xuất hiện 10 đối tượng xăm trổ, bịt mặt đến hăm doạ, rồi lao vào tấn công khiến ông Thiện bị nhiều vết thương, rách mí mắt.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Thấy nạn nhân bị chảy nhiều máu, 2 thanh niên trong nhóm đối tượng kẹp cổ ép phải ra ngoài và dùng nhiều lời lẽ dung tục doạ tiếp tục doạ đánh. Bức xúc về sự việc này, ông Thiện đã đến trình báo gửi đơn tố cáo với công an địa phương. Hiện Công an Phường 25 đã thụ lý vụ việc, hoàn tất hồ sơ, lấy lời khai những người có liên quan chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh điều tra truy xét./.