Đi chăn dê, bé gái 9 tuổi bị khống chế hiếp dâm ngoài đồng vắng

Ngày 23/12, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạnh (44 tuổi, trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nguyễn Văn Hạnh tại cơ quan điều tra

Theo đó, vào ngày 6/12, Công an huyện Tân Kỳ nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị N. (trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) về việc con gái chị là cháu H. (9 tuổi) bị khống chế, hiếp dâm ngoài đồng vắng.



Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 6/12, khi H. đang chăn dê ở một cánh đồng trên địa bàn xã thì bất ngờ bị một người đàn ông tới bế vào ruộng ngô, khống chế để hãm hiếp, mặc đứa trẻ la hét cầu cứu.

Tiếp nhận đơn trình báo, công an đã vào cuộc điều tra. Song do cháu bé còn quá nhỏ, đang hoảng loạn sau vụ việc và không nắm rõ được đặc điểm của “yêu râu xanh” khiến việc truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn.