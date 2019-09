Đi lang thang trộm cắp, tiện tay trộm luôn cả ô tô

Ngày 30/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng trộm cắp xe ô tô và nhiều tài sản giá trị khác trên đường Lạch Tray, TP Hải Phòng.

Đối tượng Nguyễn Quang Thắng.

Trước đó, ngày 13/9, anh Hoàng Thanh Hải, SN 1973, ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền đến trụ sở CAP trình báo về việc bị kẻ gian trộm cắp 1 chiếc ô tô hiệu Honda 4 chỗ ngồi, trị giá khoảng 615 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ trộm cắp trên. Từ các thông tin tài liệu thu thập được, qua trích xuất camera an ninh, kết hợp với sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Quang Thắng, tức Thắng "tây”, (SN 1982, ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân).

Thắng "tây" là đối tượng đã có tiền án, tiền sự; bản thân nghiện ma túy, mới đi tù về. Ngoài ra, qua so sánh dữ liệu thu thập được, Thắng có nhận diện giống đối tượng trộm cắp ô tô của anh Hải. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 19h10’ ngày 13/9, các trinh sát Đội 4 đã triệu tập Thắng đến trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, lúc đầu Thắng ngoan cố quanh co chối tội. Tuy nhiên trước những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, Thắng đã thừa nhận hành vi trộm cắp ô tô của anh Hải.

Theo đó, khoảng 3h ngày 13/9, do không còn tiền tiêu xài, Thắng lang thang vào ngõ 201 Lạch Tray, quận Ngô Quyền với mục đích xem có nhà dân nào sơ hở thì trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu.

Khi đi đến trước cửa nhà anh Hải, Thắng phát hiện có 2 xe ô tô đỗ ở hai bên đường, trong đó có xe ô tô của anh Hải đèn trong xe vẫn sáng, cửa xe không khóa nên nảy ý định trộm cắp.

Thắng dùng tay mở cửa ô tô, ngồi vào xe lục tìm tài sản và trộm cắp 1 chìa khóa xe ô tô, 1 ĐTDĐ iPhone 6, 1 đồng hồ, 1 nhẫn kim cương và một số giấy tờ khác. Sau khi lấy toàn bộ tài sản trong xe, Thắng ung dung lái xe ô tô trên mang về gửi tại bãi xe số 7/155 Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An với mục đích tìm cách tiêu thụ. Tiếp tục mở rộng vụ án, các trinh sát Đội 4 còn làm rõ: vào khoảng cuối tháng 8/2019, Thắng cùng với đối tượng tên là Phạm Mạnh Hưng, sinh 1994, ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền trộm cắp liên tiếp 2 xe máy trên địa bàn quận Ngô quyền.