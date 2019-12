Điện Biên đảm bảo an toàn việc xét xử vụ án sát hại nữ sinh giao gà

Trong 3 ngày từ ngày 26 đến 28/12, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành xét xử lưu động vụ án sát hại nữ sinh giao gà xảy ra trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua. Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm nên công tác chuẩn bị, đảm bảo tuyệt đối an toàn đang được các ngành chức năng của tỉnh Điện Biên thắt chặt.

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

Trao đổi với phóng viên VOV chiều nay (24/12), ông Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, đồng thời cũng sẽ là thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử cho biết, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị phục vụ cho việc xét xử vụ án Vì Văn Toán và các đồng phạm (gọi tắt là vụ án nữ sinh giao gà) đã được chuẩn bị rất kỹ về mặt nội dung. Cơ sở vật chất như: tăng âm, loa đài, bàn ghế, thiết bị trình chiếu lời khai các bị cáo tại phiên tòa, ô che mưa, nắng… phục vụ cho việc xét xử lưu động ngoài trụ sở tòa án cũng đang được hoàn tất.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày diễn ra phiên xét xử cũng đã được Công an tỉnh Điện Biên lên kế hoạch chi tiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hội đồng xét xử, các bị can cũng như mọi công dân đến tham dự phiên tòa.

Ông Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên trao đổi với phóng viên VOV về công tác chuẩn bị cho phiên xét xử.

Ông Phạm Văn Nam cũng cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có nhiều bị can với rất nhiều tình tiết phức tạp, thậm chí có nhiều bị can bị truy tố từ 4 đến 5 tội, nhiều tiền án, tiền sự; nhiều bị can có quan hệ gia đình vợ - chồng, anh em ruột thịt, hoặc nghiện ma túy... do đó, để đảm bảo xét xử vụ án công minh, đúng người, đúng tội, các cán bộ của Tòa án tỉnh Điện Biên đã phải nghiên cứu rất kỹ hồ sơ, các bản tường trình, lời khai, kết luận giám định, kết quả thực nghiệm điều tra… để đảm bảo việc tranh tụng tại phiên tòa một cách dân chủ, công bằng, khách quan nhất, từ đó ra các bản án đúng pháp luật.

“Việc quyết định xét xử vụ án ngoài trụ sở của Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên chúng tôi cũng cân nhắc kỹ rất nhiều vấn đề. Mà công dân chúng tôi dự kiến sẽ đến rất nhiều, ngay tại trụ sở tòa sẽ không đáp ứng được. Việc xét xử lưu động tại Sân vận động thành phố Điện Biên Phủ cũng sẽ có tác dụng rất tốt, đảm bảo cho tất cả mọi công dân có thể đến tham dự phiên tòa, ai cũng có thể vào nghe, ai cũng có thể vào nhìn thấy được hành vi phạm tội của các bị cáo, như vậy có tác dụng giáo dục một cách trực quan, sinh động trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm chung hiện nay. Vì những lý do như vậy nên chúng tôi mới quyết định xét xử lưu động tại đây”, ông Phạm Văn Nam nói.

Trước đó ngày 12/12, Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đã có thông báo số 932 về chủ trương xét xử lưu động, xử lý vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng này để nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đề cao tính răn đe và giáo dục pháp luật đối với người dân các dân tộc trên địa bàn.

Sân vận động thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) nơi sẽ diễn ra phiên xét xử lưu động vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên chấn động dư luận.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên: khoảng 18h ngày 4/2/2019 Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng đã cùng nhau dùng phương tiện nguy hiểm bắt cóc Cao Mỹ Duyên nhằm chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Hiền - là mẹ của Cao Mỹ Duyên theo yêu cầu của Vì Văn Toán.

Ngay sau khi thực hiện hành vi dùng vũ lực bắt cóc Duyên, Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng đã chiếm đoạt tài sản, tổng giá trị 10.370.000 đồng của Duyên. Trong quá trình bắt và giữ Cao Mỹ Duyên tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên từ ngày 4/2/2019 đến 6/2/2019 Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm nữ sinh này. Vương Văn Hùng, Cầm Văn Chương đã cùng các bị can khác thực hiện một lần hành vi hiếp dâm đối với nữ sinh. Nhằm che dấu hành vi phạm tội, các bị can Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng đã cùng nhau tước đoạt sinh mạng Cao Mỹ Duyên.

Trong suốt quá trình phạm tội, Vì Văn Toán là người chủ mưu, cầm đầu, Bùi Văn Công là người khởi xướng và là người thực hành tích cực, các bị can khác là những người thực hành và người giúp sức.

Ngày 6/2/2019, Bùi Thị Kim Thu đã chứng kiến Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng hiếp dâm Cao Mỹ Duyên. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, Thu tiếp tục chứng kiến Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng bàn bạc và giết Duyên. Tuy có điều kiện, nhưng Bùi Thị Kịm Thu đã không tố giác tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

Hành vi của các bị can là vi phạm pháp luật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, tính mạng, tài sản của người khác, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, xâm phạm hoạt động tư pháp cần phải xử lý nghiêm. Các bị can là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, như vậy có đủ căn cứ để xác định các bị can đã phạm tội.

Phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng này sẽ bắt đầu từ 8h ngày 26/12 đến hết ngày 28/12./.