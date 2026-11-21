40 phút căng thẳng trước khi tiếng súng vang lên

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, sự việc bắt đầu vào lúc 13h15 ngày 17/11. Thời điểm này, có 5 người tập trung trước cổng công ty gồm: ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ xã Định Quán), bà P.T.D (ngụ xã Thanh Sơn), ông M.P.T (ngụ xã Phú Vinh) cùng 2 người khác chưa rõ lai lịch.

Nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp)

Nhóm người này bàn bạc về việc nhận tiền hỗ trợ di dời cây trồng trên đất lấn chiếm để trả lại đất cho Nhà nước, vấn đề vốn đã kéo dài từ năm 2022 đến nay.

Đến 13h30, ông Tuấn vào phòng Văn thư, đề nghị gặp Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường để trao đổi công việc. Lúc này ông Cường cùng Phó Giám đốc Đỗ Mạnh Thắng đang bận làm việc với lãnh đạo Hạt kiểm lâm Khu vực 4 nên chưa thể tiếp. Ông Tuấn sau đó quay ra cổng nhập lại với nhóm 4 người trên.

Đến 14h12, ông Tuấn quay trở lại công ty, mang theo một túi xách và đi thẳng về hướng nhà vệ sinh. Khi bước ra, ông Đỗ Ngọc Lai (Đội trưởng Đội 5) phát hiện Tuấn cầm theo một khẩu súng nên lập tức ngăn chặn. Bị dọa bắn, ông Lai vội truy hô để mọi người cảnh giác.

Bất chấp sự ngăn cản, Tuấn cầm súng chạy thẳng lên tầng 2, vào phòng làm việc của Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường. Ngay sau tiếng súng nổ, nhân viên công ty chạy lên kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ông Cường đã bị bắn gục ngay trên ghế làm việc.

Gây án xong, Tuấn chạy xuống cầu thang, tiếp tục chĩa súng uy hiếp những người xung quanh không được lại gần rồi lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Ông Cường lập tức được đưa đi cấp cứu, đồng thời công ty trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Cũng theo báo cáo từ Công ty Lâm nghiệp La Ngà, nghi phạm Nguyễn Thanh Tuấn từng có hành vi trộm cắp và vận chuyển gỗ tếch rừng trồng của chính công ty này vào năm 2025 nhưng bị bắt quả tang. Đến ngày 11/8 vừa qua, Tuấn đã bị Tòa án nhân dân khu vực 7 – TP. Đồng Nai tuyên phạt án tù về tội trộm cắp tài sản.

Thông tin từ Công an TP. Đồng Nai, sau khi rời khỏi trụ sở công ty, Nguyễn Thanh Tuấn di chuyển đến khuôn viên tịnh xá Bửu Sơn (ấp Phú Hiệp, xã Định Quán) và dùng súng bắn vào đầu tự tử.

Dù được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, nghi phạm đã tử vong tại bệnh viện. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn, 1 vỏ đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Áp lực thu hồi đất rừng lấn chiếm

Công ty Lâm nghiệp La Ngà, hiện quản lý, sử dụng 8.510ha đất rừng sản xuất tại xã Định Quán và xã Thanh Sơn. Trong năm 2026, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP. Đồng Nai, công ty đang tập trung thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và tổ chức lại hợp đồng giao khoán.

Đến nay, doanh nghiệp đã thu hồi được 253ha trên tổng số 300ha đất bị lấn chiếm. Quá trình này vấp phải sự không hợp tác, cố tình chống đối và khiếu nại kéo dài của một số hộ dân, cá nhân dù chính quyền và công ty đã nhiều lần tuyên truyền, vận động.